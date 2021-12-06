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朝淨零碳排銀行目標前進 玉山金控收購嘉縣綠電

中央社 / 嘉義縣6日電

嘉義縣繼義竹太陽能發電廠2020年將綠電交易給台積電後，中埔公舘滯洪池浮力式太陽光電廠近日也將賣電給玉山金控子公司玉山銀行，協助玉山金控在2050年前成為淨零碳排銀行。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，玉山金控許下2030年前國內據點100%使用再生能源，2050年前成為淨零碳排銀行，近期將購買台康日能公司設置的中埔公舘滯洪池浮力式太陽光電廠綠電，協助玉山銀行朝永續發展邁進。

嘉義縣長翁章梁表示，這是繼台灣艾貴義竹發電廠2020年成功將綠電交易給台積電後，嘉義縣的綠電再度賣給民間企業，購買「綠電」已成為國內企業經營顯學。

縣府經濟發展處產發科長郭律呈接受中央社記者訪問表示，中埔公舘滯洪池為嘉義縣推動「流域綜合治理計畫」工程之一，台糖公司無償釋出土地，規劃滯洪池及綠能電廠複合利用，台康日能公司投資2億建置綠能設施，容量4.36MW，不僅是國內少數大型滯洪池電廠，更是嘉義縣首座浮力式太陽光電廠。

郭律呈指出，預計明年1月中埔公舘滯洪池浮力式太陽光電廠綠電，將轉售給玉山銀行；縣府目前積極推動「能源轉型」發展綠能，以順應企業需求，為台灣提供永續不竭綠電。

嘉義 滯洪池 翁章梁

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