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雲林林內烏塗料理「糊塗餐」 邀遊客體驗快活農家樂
雲林林內「教芋部」以推廣芋頭食農教育聞名，今與烏塗社區3家農場業者結盟，透過生態廚師吳文智輔導，將芋頭、茂谷柑、芒果等蔬果入菜，取烏塗台語同音設計「農閒糊塗餐」料理，希望讓遠道而來的遊客品嘗療癒美食，感受賓至如歸。
教芋部長林建安說，烏塗社區位在雲林縣濁水溪源頭，因濁水夾帶的黑土，使土壤肥沃，農作物因而生長的好，當地盛產稻米、香蕉、木瓜、芋頭等農產。
為讓「吃」不再只是侷限「一個動作」，而是能透過風味延續下去，吳文智1個多月前下鄉到烏塗社區田野調查，仔細分析教芋部、愛某卡多、田園秘境及橙色農作等4家業者主要生產作物，變化設計出10道菜單，並指導業者料理及擺盤，培養色香味俱全的手藝。
農閒糊塗餐今天共發表2道餐前開胃菜「田園風情沙拉、神秘香料佐雞胸」，及「咖啡人生雞湯」、2道前菜「山海田園蝦球」、「回家團圓」，1道主餐「芋封雞」及附餐「芋頭地瓜糕」、1甜點「古早味甜米糕捲」、2飲品「綠拿鐵」、「風味咖啡」等料理。
林內鄉長張維崢、林內農會總幹事黃國洲、議員邱世文及林岳璋等人都到場品嘗試吃，直呼菜色清爽，令人食指大動。
教芋部長林建安說，糊塗是一種生活態度，「糊塗過，才快活」希望傳達慢食、慢活、慢遊3大元素，透過文化療癒饗食，讓遊客體驗農家樂，最快12月下旬於粉絲專頁開放民眾預約用餐。
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