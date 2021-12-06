偏鄉醫療幸福感up！台大名醫黃瑞仁獲國家傑出經理人

台大醫院雲林分院18年前從雲林署立醫院改制，心臟內科權威黃瑞仁5年前接任分院長，帶動雲林醫療網精進，甚至超越都會醫療，今獲第39屆國家傑出經理人，他獲獎北上接受表揚後，隔天馬上辦員工千人登山的大型活動，鼓勵員工和眷屬多運動、保健康，員工直呼超貼心，對院長榮獲傑出經理人殊榮更加肯定。

獲獎後的黃瑞仁，第一個感謝的不是自己，而是並肩作戰的團隊。他說，「來到雲林很幸福！」，除了懂得站在病人角度思考「如何發揮專業？」盡力縮短城鄉醫療差距並發展特色醫療，另一責任就是營造醫院魅力，讓同仁擁有良好環境精進醫療技術、研究及教學，讓所有人在分院裡就能感受與都市同等級的高水準環境。

近年針對地方特性及民眾醫療需求，台大雲林陸續成立外傷中心、 婦幼醫學中心、國際醫療中心、遠距醫療中心、急重症醫學中心、神經醫學中心、罕見疾病中心、胸腔醫學中心、精準醫學中心等，完成雲林縣最缺的「急、重、難、罕」等病症醫療拼圖。

2018年克服雲林偏鄉醫師人力不足問題，醫院首度與成大斗六分院打造「斗六雙星區域聯防」醫療網，環境、服務及品質都相對提升，黃瑞仁說，今年院內主治醫師已達201人，創下17年來最高峰。

近2年面臨新冠肺炎疫情，黃瑞仁時常提及「勇氣不是天生」，前線醫護內心也有恐懼，但所有人唯有做好嚴密訓練、反覆演練、嚴格監控，確保每個環節不能出錯，才能安全下崗，成功治癒母女檔、夫妻檔等患者並順利出院。

在黃瑞仁帶領下，院方4年來包辦24座獎，包括政府服務獎、國家品質認證標章、國家醫療品質獎及最高榮譽全國區域醫院特優機構；黃個人也獲醫師公會全國聯合會「臺灣醫療典範獎」肯定。近年他更引進資通訊科技，打造遠距醫療服務，克服雲林偏鄉醫療種種障礙，布建堅實照護醫療。