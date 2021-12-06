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全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

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偏鄉醫療幸福感up！台大名醫黃瑞仁獲國家傑出經理人

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院長黃瑞仁北上受獎後馬不停蹄回到雲林縣舉辦千人登山活動。記者陳苡葳／翻攝
台大雲林分院長黃瑞仁北上受獎後馬不停蹄回到雲林縣舉辦千人登山活動。記者陳苡葳／翻攝

台大醫院雲林分院18年前從雲林署立醫院改制，心臟內科權威黃瑞仁5年前接任分院長，帶動雲林醫療網精進，甚至超越都會醫療，今獲第39屆國家傑出經理人，他獲獎北上接受表揚後，隔天馬上辦員工千人登山的大型活動，鼓勵員工和眷屬多運動、保健康，員工直呼超貼心，對院長榮獲傑出經理人殊榮更加肯定。

獲獎後的黃瑞仁，第一個感謝的不是自己，而是並肩作戰的團隊。他說，「來到雲林很幸福！」，除了懂得站在病人角度思考「如何發揮專業？」盡力縮短城鄉醫療差距並發展特色醫療，另一責任就是營造醫院魅力，讓同仁擁有良好環境精進醫療技術、研究及教學，讓所有人在分院裡就能感受與都市同等級的高水準環境。

近年針對地方特性及民眾醫療需求，台大雲林陸續成立外傷中心、 婦幼醫學中心、國際醫療中心、遠距醫療中心、急重症醫學中心、神經醫學中心、罕見疾病中心、胸腔醫學中心、精準醫學中心等，完成雲林縣最缺的「急、重、難、罕」等病症醫療拼圖。

2018年克服雲林偏鄉醫師人力不足問題，醫院首度與成大斗六分院打造「斗六雙星區域聯防」醫療網，環境、服務及品質都相對提升，黃瑞仁說，今年院內主治醫師已達201人，創下17年來最高峰。

近2年面臨新冠肺炎疫情，黃瑞仁時常提及「勇氣不是天生」，前線醫護內心也有恐懼，但所有人唯有做好嚴密訓練、反覆演練、嚴格監控，確保每個環節不能出錯，才能安全下崗，成功治癒母女檔、夫妻檔等患者並順利出院。

在黃瑞仁帶領下，院方4年來包辦24座獎，包括政府服務獎、國家品質認證標章、國家醫療品質獎及最高榮譽全國區域醫院特優機構；黃個人也獲醫師公會全國聯合會「臺灣醫療典範獎」肯定。近年他更引進資通訊科技，打造遠距醫療服務，克服雲林偏鄉醫療種種障礙，布建堅實照護醫療。

台大雲林分院員工總數超過2000人，創歷年新高，黃瑞仁認為，醫療人員除替人治病、照顧病患，更有責任促進健康，於是號召員工帶眷屬一起到古坑華山登山健行，彼此交流工作與生活間如何取得平衡，創造充滿幸福感的環境。

台灣心臟內科權威、台大雲林分院長黃瑞仁（左二）獲第39屆國家傑出經理人，副院長馬惠明（左一）、劉宏輝（右二）及陳健弘（右三）等人陪同北上受獎。記者陳苡葳／翻攝
台灣心臟內科權威、台大雲林分院長黃瑞仁（左二）獲第39屆國家傑出經理人，副院長馬惠明（左一）、劉宏輝（右二）及陳健弘（右三）等人陪同北上受獎。記者陳苡葳／翻攝
台大雲林分院長黃瑞仁（前右四）號召上千名員工與眷屬一起到古坑華山登山健行，增進感情。記者陳苡葳／翻攝
台大雲林分院長黃瑞仁（前右四）號召上千名員工與眷屬一起到古坑華山登山健行，增進感情。記者陳苡葳／翻攝
台大雲林分院長黃瑞仁（後排中）與醫院員工互動良好，他認為透過戶外活動更能拉近同事間的距離。記者陳苡葳／翻攝
台大雲林分院長黃瑞仁（後排中）與醫院員工互動良好，他認為透過戶外活動更能拉近同事間的距離。記者陳苡葳／翻攝

雲林 台大醫院 醫師

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