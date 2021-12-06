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全盛期還能發獎助學金 北台南家扶小棧本月底將熄燈

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
不敵大環境惡化，北台南家扶中心位於民治市政中心的家扶愛心小棧，本月底將熄燈。記者謝進盛／攝影
不敵大環境惡化，北台南家扶中心位於民治市政中心的家扶愛心小棧，本月底將熄燈。記者謝進盛／攝影

不敵大環境惡化，北台南家扶中心位於民治市政中心的家扶愛心小棧，因不堪持續虧損，今年底租約到期將不再續約，結束13年駐點，外界相當惋惜。市府秘書處說，和家扶採一年一簽，如確定不再續簽，該據點會繼續委外經營。

家扶愛心小棧在南縣市合併前成立；2008年6月在當時縣府1樓挪出約5坪大空間，由家扶扶助媽媽準備早餐、中餐、飲品，提供給縣府員工和洽公民眾選購，為單親媽媽找生計；許多縣府員工和洽公民眾支持，每天約有9000至近萬元進帳，愛心小棧每年還由營收提撥15萬元，做為家扶孩子們助學金。

南縣、市合併後，許多公務人員轉往市區永華市政中心任職，民治中心人員驟減，家扶小鋪業績也大量流失，近來外送平台竄起，小棧業績更雪上加霜，平均每天收入不到5000元上下，不到全盛時期一半，因每季虧損拉高7至10萬元，評估後租約年底到期後不再續租。

北家扶社工督導吳宜菁說，為讓小棧生意有轉機，也曾找來飯店主廚教作料理，變化菜色，力挽狂瀾，只是，近來食材漲，且每月至少要有5萬多人事費，還有水電、租金等成本，虧損加劇，實在無力再經營。

她表示，愛心小棧13年來，有10多位家扶扶助家庭的媽媽們來經營，不少媽媽們都反映，包括烹飪技術、記帳、成本計算等從中學到很多，還有人自行創業或在其他職場繼續工作，感謝市府提供這樣的機會，讓家扶媽媽們學習成長。

愛心

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