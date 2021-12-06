聖母杯青少棒賽將開打 威廉波特紀錄保持人現身說法

中華職棒冠軍賽剛落幕，眾所期待的的2021年第二屆配天宮聖母盃青少棒邀請賽將於12月11日登場，今天上午配天宮廟前廣場舉行記者會，邀請威廉波特紀錄保持人陳昭安及在地出身的職棒選手游朝惟、江承峰為選手們加油打氣。

2021年第二屆聖母盃青少棒錦標賽今年12月11至14日將於嘉義縣立棒球場、大同技術學院棒球場及和興棒球場登場，全台11縣市共16支隊伍參賽，分4 組，採循環積分制，每組取1隊晉級決賽。

嘉義朴子少棒隊1979年獲威廉波特世界少棒大賽冠軍，當時投手陳昭安曾創下單場6局18人次三振的「完全三振」紀錄，陳今上午出席記者會時說，「現在要破這個紀錄已經不可能」， 感謝當時朴子少棒隊其他隊員作後盾，「在我旁邊守備」，才能安心、自然地完成這項成就。

陳昭安蒐藏12顆棒球，每年出席聖母杯會選1顆在上面簽名，他回憶以前在少棒隊著12號球衣，也希望在12年內朴子少棒隊能在聖母杯出線。

東石國中棒球隊教練鍾國忠今率球隊10餘名成員參加記者會，他說受少子化影響，球隊人數逐年漸少，希望在地支持、培育棒球，更多優秀選手能在職棒場上發光發熱。

身為嘉義人、朴子東石國中棒球隊畢業的中職樂天桃猿隊投手游朝惟及統一獅隊投手江承峰今也到場為選手加油，游回憶當年受配天宮媽祖婆庇佑，感謝各界一路來幫忙，才能站上夢想舞台；江則勉勵在場的選手們，鎖定目標就勇往直前，不要放棄努力不懈，在將來一定會看到發光的自己。

朴子市長吳品叡說，市公所斥資1800萬元整修朴子棒壘球場，很快就會完工，希望聖母盃未來有機會在朴子舉辦。

主辦單位朴子配天宮長年支持棒球運動，贊助在地球隊經費及加菜金，董事長蔡承宗說，配天宮希望提供全國優秀球員一個競技舞台，也期許球員們能夠快樂打球、快樂學習、健康成長，將來都能有傑出的職棒生涯。