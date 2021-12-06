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台南黃金海岸水陸域遊憩好所在 打造台灣版邁阿密海灘

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南安平潮差小，亞果遊艇基團選擇在此設遊艇基地。記者鄭惠仁／攝影
台南安平潮差小，亞果遊艇基團選擇在此設遊艇基地。記者鄭惠仁／攝影

台南市觀旅局今年獲得海洋委員會補助執行「黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，也是台南第1個跨水陸域遊憩系統整合的指標型計畫，範圍從漁光島到鯤喜灣；另已提報「悠遊台17南高任你行-黃金海岸海洋新樂園」向交通部申請重點景區遊憩廊道計畫，期許打造台灣版邁阿密海灘。

市長黃偉哲今天在成果發表會表示，台南有美麗的西海岸，安平港條件好，潮差只有48公分，反觀台中港潮差有3公尺，因此亞果遊艇集團選在安平設遊艇基地。接下來延續安平港優越的條件，大力發展觀光，結合鯤鯓、黃金海岸，打造台南市最好的觀光休閒產業，未來新蛋黃區就在這裡。

他說，黃金海岸沿線包括漁光島都具有高度遊憩觀光吸引力，不僅港務公司在漁光島推動遊艇碼頭招商及水岸複合觀光遊憩等投資案，未來大小月牙彎也是開發重點。

觀旅局長郭貞慧表示，黃金海岸遊憩廊帶不僅鄰近台17線、台86線快速道路，也串連國道1號、3號，交通相當便利。因此積極爭取經費發展觀光，今年已獲得海洋委員會補助執行「台南黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，規畫範圍從漁光島到鯤喜灣等具路與海岸線，擬以北段濱海遊憩港灣、中段浪漫人文沙灘、南段觀夕沙灘驛站作為發展構想，提出12項子計畫為未來實質建設藍圖。

接著明年將執行安南區到北門區的旅遊軸線整合，七股到北門是台灣最乾淨的海域，串聯台61線將成為跨水陸域的遊憩廊帶。

除了「黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，目前已提報「悠遊台17南高任你行-黃金海岸海洋新樂園」，向交通部申請重點景區遊憩廊道計畫，這裡有美麗的沙灘，希望能打造台灣版邁阿密海灘。

台南安平潮差小，亞果遊艇基團選擇在此設遊艇基地。記者鄭惠仁／攝影
台南安平潮差小，亞果遊艇基團選擇在此設遊艇基地。記者鄭惠仁／攝影
台南市觀旅局獲得海洋委員會補助執行「黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，也是台南第1個跨水陸域遊憩系統整合的指標型計畫。記者鄭惠仁／攝影
台南市觀旅局獲得海洋委員會補助執行「黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，也是台南第1個跨水陸域遊憩系統整合的指標型計畫。記者鄭惠仁／攝影

台南 遊艇 沙灘

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