【雲農專輯】高健結合古今 用雜糧表達對土地的熱愛

第31屆全國模範農民高宗懋，2009年決定放棄百萬年薪返鄉務農，身為農三代的他除了效法老祖宗的自然耕作法則外，積極配合農委會「小地主大專業農」政策，2015年建立「高健農業集團」，成為雲林縣種植雜糧最大面積的農耕戶。高宗懋返回雲林縣土庫鎮務農的初衷是「想讓種田變成一件有意義的事」，現在正一步步實踐理想。

土庫鎮位於雲林中心地帶，地勢平坦土壤肥沃，占灌溉溝渠四通八達地利之便，蒜頭、花生、甜玉米等民生作物成為大宗，但國內大豆、小麥、高粱、硬質玉米等雜糧多仰賴進口，在價格差異衝擊下，國產自給率不到百分之一。

高宗懋號召一群20至40歲為主力的青壯農民，配合政府推動國產雜糧、提高自給率的政策，主要種植契作進口替代性作物大豆(黃豆、黑豆)等，2014年並配合改良場種植高粱試驗品種，協助開發在地特色酒製品。集團投入田間管理，導入機械化、數據化，取代更多勞力提高生產競爭力；他們也投入食農教育，扮演農村老中青少的橋梁，建立活化農地的新合作模式。

高宗懋說，祖父以秧苗場起家，他從小就想著留鄉務農，但他也深知傳統耕作很難養家。他憑著改變與突破，一方面集團化經營，一方面以自然農法種植一期水稻、二期轉作雜糧。老祖宗養地力的自然法則奏效，耕作成本降低，逐漸拉平與進口作物的價差，2019年即獲得產銷履歷認證。

高健農業集團經營項目繁多，觸角擴及水稻原種繁殖、育苗中心、稻米乾燥販售、雜糧生產與販售；高宗懋更進一步成立高健農藥肥料行，並取得農藥管理師執照，落實安全用藥。他還與代耕業者結盟，主打團體戰，從通路、生產、到代耕的專業分工，不但利潤共享，大家也不再需要身兼多職。

疫情與氣候變遷帶來經濟衝擊，卻也激勵他的新思維，進而加速異業結盟，建立國產雜糧完整的供應鏈。目前有合作的業者委由大品牌代工生產國產豆漿，未來可望供應國內知名量販通路。

高宗懋憑藉的不光是熱情與決心，還有不斷精進自我的精神，10多年來，他總是以農試所與農改場專家學者為師，與時俱進；更善用電腦資訊，觀測天氣、土壤、環境等，建構自己的大數據，因應天候變化、減低風險。

「當你意識蛇回來了，鱔魚、大青蛙回來了，尤其是生物鏈最上層的蜈蚣回來了！代表地力更好了。」提到農地漸漸回復生物多樣性，他的眼睛為之一亮說「這時，你會感到歡喜！」在友善耕作的推動下，農地自然形成了原始的生態鏈，土地使用的農藥也越來越少，不但提升了農地價值，也降低了農藥成本。

年僅40歲的高宗懋訪談間透露著沉穩、內斂，他自大學自動控制系畢業後，曾任藥廠業務，當年要返鄉時，岳母極力反對，任職銀行的太太為他做了完整的財務分析，才說服了家人。