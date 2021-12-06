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台南的黑龍江快消失 7.8億元要讓三爺溪脫離嚴重汙染
台南市二仁溪支流三爺溪受生活廢水等汙染，上游仍屬重度汙染，為徹底改善水質，市府爭取7億8千多萬經費進行排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程，今天動土，預計後年完工，讓幾十年背有「黑龍江」罵名的三爺溪汙染問題獲得改善。
三爺溪為南市重要的區域排水，經永康、仁德注入二仁溪，由於沿線為人口密集區，又有工業區，除了生活廢水還有可能偷排的廢水，長期以來汙染嚴重。環保署在網寮橋、五空橋、永寧橋設水質監測站，水質顯示為中度至嚴重汙染區段。
台南市為改善三爺溪水質，之前已在下游透過整治工程，設置3處水質淨化場，並在中游設虎尾寮水質油回收中心，但因處理量有限，上游泰半廢水能無法處理，因此向環保署爭取經費，辦理三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程。
水利局表示，排水截流站設在虎尾寮旁，每日截流上游2萬4000公噸汙染廢水，透過虎尾寮水資源回收中心處理後，將放流水回送到嚴重汙染的網寮橋段，為三爺溪挹注乾淨水源，讓水質由嚴重汙染降至中度汙染，預計2023年11月完工。
市長黃偉哲說，目前虎尾寮水資源回收中心每日處理量為1萬2000公噸，擴建工程完工後將增加到2萬7000公噸。市府持續推動仁德、永康、虎尾寮汙水下水道建設，減少二仁溪、三爺溪汙染負荷，期盼透過一系列水質改善建設，重現水清、魚現風貌。
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