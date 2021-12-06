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莿桐老人最時尚！玩魷魚遊戲 手作蔬果拼盤現美學

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
時下最夯的魷角遊戲也上場。記者蔡維斌／攝影
時下最夯的魷角遊戲也上場。記者蔡維斌／攝影

雲林縣莿桐鄉農會綠色照護「543」廣場，今天繽紛又熱鬧，一群高齡學員瞬間變成老頑童，在草地追逐嬉戲，汽球蒜頭、魷魚遊戲都登場，難得與家人同歡，笑聲震天，廣場成了老人遊戲天堂。

莿桐農會總幹事張鈺萱表示，去年結合農委會推動長期照顧2.0政策「綠色照顧」，結合在地特色食材及綠色景觀療育，讓爺奶走出家門，透過活潑的課程設計，找回自信與快樂。

今天成果展也很特色，長輩體驗挽臉、折汽球，箭射農產、連最夯的魷魚遊戲也上場，長輩還利用莿桐在地20項蔬果推出「花好又圓」拚盤，長輩的家人也一起參加，希望將這套幸福有趣的照護模式，延伸到偏鄉角落，讓每位老人都幸福。

陪著媽媽參加的陳小姐說，很久沒和媽媽玩在一起，沒想到媽媽一進遊戲廣場，像變了個人似的，找回年少瘋狂，一家人許久沒這麼開心，綠色課程設計得很棒，可減緩老化，既能把長輩照顧好，又兼顧農村特色。

80歲老學員蔡瑾美說，綠色照顧讓她天天開心，心情與活動力大大提升，還學到很多農村生活新知，太有趣了。

莿桐爺爺奶奶用在地蔬果端出美麗拼盤，令人賞心悅目。記者蔡維斌／攝影
莿桐爺爺奶奶用在地蔬果端出美麗拼盤，令人賞心悅目。記者蔡維斌／攝影
古早挽面是阿嬤的最愛，大家一起獻藝，讓自己變美麗。記者蔡維斌／攝影
古早挽面是阿嬤的最愛，大家一起獻藝，讓自己變美麗。記者蔡維斌／攝影
莿桐爺爺奶奶用在地蔬果端出美麗拼盤，令人賞心悅目。記者蔡維斌／攝影
莿桐爺爺奶奶用在地蔬果端出美麗拼盤，令人賞心悅目。記者蔡維斌／攝影

魷魚遊戲 農會

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