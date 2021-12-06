蚵殼也能紡成紗？雲林前瞻農業論壇展現成果

面對農業未來挑戰，雲林縣府今天邀請學界、業界和在地農民舉辦「2021雲林農業前瞻論壇」，以農業5大願景為主軸呈現「創新農業與生態環境」和「安全農業與安心食材」，為雲林開創不一樣的農業。

雲林農業論壇今天在台大鋤禾館開幕，邀集國內農業和產業界，就農業的未來進行研討，並對未來農業如何因應多變氣候，維護產量和品質，彼此交換意見，期為未來農業建構可行方向。

縣長張麗善表示，縣府近年推動數位農業行動平台、智慧農業大學培訓輔導、建立良品品牌、安心農產直播、安全蔬菜箱及零瘦肉精聯盟等農業政策，一步步帶動雲林農業成長。

張麗善說，農業前瞻論壇是以前瞻思維，因應疫情衝擊、氣候變遷和未來市場，提出五大願景，即是安全農業，智慧升級。安心食材，品牌保障。生態守護，科技環境。創新領航，開創未來。體驗農業，農業樂活。這是雲林農業升級轉型的必要工程。

農業處長吳芳銘指出，縣府以全球視野、在地行動，推動雲林良品和農業循環經濟，與聯合國永續發展目標(SDGs)接軌，呼應2050年淨零排，盤點產業與溫室氣體排放分析，研議農業碳權、碳匯等策略方針，創造淨零發展契機。

吳芳銘強調，縣府政策超前，農廢資源化再利用，畜牧糞尿廢水變肥水，沼液施灌沼渣發電；88公頃高糧廊道，減緩地層下陷；推廣可分解塑膠包膜，蚵殼磨粉，作為衣、襪材料，農廢再利用，降低資源消耗。