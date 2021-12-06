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關懷弱勢 偏區里長伯連3年辦海釣捐公益

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
關懷弱勢，台南市北門區文山里長李英信(中)連3年辦海釣捐公益。圖 ／北門區公所提供
關懷弱勢，台南市北門區文山里長李英信(中)連3年辦海釣捐公益。圖 ／北門區公所提供

享受一桿在手樂趣兼做公益，台南北門區文山里辦公處，連續3年辦理關懷弱勢公益海釣比賽，里長李英信結合各界善心，扣除雜支後全部捐助用於公益用途。

文山里李英信上任以來有感於北門地處偏鄉、人口外流嚴重及弱勢家庭比例偏高，因此與「龍膽幫」釣具業者楊建德、北門鯤鯓大石班海釣場、立委賴惠員及台南市議員謝財旺共辦公益海釣募款助學活動。

這次共吸引39位釣客報名，除每人報名費3000元，而參與的嘉賓及民眾也慷慨解囊。

昨比賽現場大家一字排開，看到上鉤的大石斑魚紛紛驚呼不斷。市長夫人劉育菁、市議員謝財旺、國際紡織董事長夫人侯蔡雪吟、北門區長張政郎、學甲區長張明寶及將軍區長洪聰發等人都出席，共募得善款36萬3000元，平均分配捐助北門國中、文山、北門、三慈、錦湖及雙春國小辦理課後輔導經費及北門農工、學甲女子排球後援會發展排球運動。

參與活動釣友們表示，很高興有機會在海釣場做公益，希望善款能協助弱勢學子安心向學。

報名海釣民眾享受垂釣樂趣兼做公益。圖 ／北門區公所提供
報名海釣民眾享受垂釣樂趣兼做公益。圖 ／北門區公所提供
台南市北門區文山里辦公處，連3年辦理關懷弱勢公益海釣比賽。圖 ／北門區公所提供
台南市北門區文山里辦公處，連3年辦理關懷弱勢公益海釣比賽。圖 ／北門區公所提供

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