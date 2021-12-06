蠟筆畫家蘇慧棉發行太陽卡 讓生命低潮的人重見陽光

雲林縣蠟筆畫家蘇慧棉也是西螺福興宮常務董事楊文祥之妻，疫情期間靈感發想，以太陽為主題， 創作發行「光籟太陽卡」，讓民眾遭逢生命低點時，可借由太陽卡溫暖的色彩，助人穿越迷霧找回生命力量，今天發表會福興宮董事長楊文鐘認購50套捐給西螺文昌國小棒球隊潻購裝備，溫暖球員的心，迎向勝利。

雲林縣副縣長謝淑亞、立委劉建國、西螺鎮長鄭玲惠、虎尾鎮長丁學忠、林內鄉長張維崢等地方各界出席發表會，並肯定蘇慧棉的巧思創作，有如媽祖護民的慈悲心，光籟太陽卡不僅能溫暖人心，也能夠喚醒人們心中的小太陽。

光籟太陽卡和西洋塔羅牌類似，但塔羅牌占卜有好有壞，太陽卡則是指引心中正面的能量，蘇慧棉說，光籟卡創作時間約2年，是疫情觸動她的靈思，她感受到疫情帶給大環境的起伏動蕩，以及集體意識的不安全感，讓她深深體認這個世界需要更多「光與溫暖」支持的力量，希望透過牌卡創作，溫暖撫慰人心。

她強調，傳達宇宙的光與愛是最無私，不會因為你比較貧窮就不光照你，只要我們願意敞開心，就能感受到太陽光溫暖，那個溫暖可以光照自己、光照他人。