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強化救災效率 台南市消防車增設遠端資訊系統

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防局在消防車上建置「救災現場遠端資訊系統」，市長黃偉哲（中）聽取簡報。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局在消防車上建置「救災現場遠端資訊系統」，市長黃偉哲（中）聽取簡報。記者黃宣翰／攝影

運用科技救災，台南市消防局結合網路通訊科技，在30輛主力消防車上建置「救災現場遠端資訊系統」，當災害發生時，這項系統可與消防局指揮中心同步藉由遠端操控，即時回傳現場畫面及影像，讓指揮中心迅速掌握災情，必要時可加派人力與車輛，提升救災效率。

台南市消防局花費400萬元，在消防車上安裝「救災現場遠端資訊系統」，今天由市長黃偉哲主持啟用儀式，並現場體驗該系統操控與監看。

有鑑遠端監控技術發展迄今已趨近成熟，考量將遠端監控鏡頭搭配舉昇裝置安裝於消防車上，再輔以電腦、手機APP及無線傳輸等相關技術，當災害發生時，將有助於即時影像觀看，消防局在30輛消防車上安裝可舉升遠端監控鏡頭，並建置災害應變決策室，可與消防局指揮中心同步藉由遠端操控，即時回傳了解現場畫面及影像。

由於消防車駕駛人員下車後，只需按下開關，僅需幾秒的時間即可將遠端鏡頭昇起，既不會造成消防人員額外沉重的負擔，也可以讓指揮中心迅速掌握災情，並適時提供建議，甚至必要時可加派人力與車輛，以提升救災效率。

災害搶救科技佐黃志豪說，以往在消防車上建置遠端監控設備，這樣的技術與需求部分縣市消防機關均有做過，但能將鏡頭結合昇降裝置，以離地面至少3.7公尺高空觀看外，並藉由遠端操控鏡頭可做環場360度、上90度、下85度俯仰監看等畫面回傳，且鏡頭具有IP66、最高33倍光學變焦、夜間紅外線攝錄等功能，這些功能僅在現今的技術才能做到。

黃偉哲表示，今天可以看到消防局建置救災現場遠端監控資訊系統，災害發生時，決策室或是救災救護中心指揮官可以看到現場狀況，隨時指揮調度，這些目的都是為了讓消防人員可以更安全去執行救災任務，讓市民朋友生命財產更安全、更有保障。

台南市消防局在30輛主力消防車上建置「救災現場遠端資訊系統」，當災害發生時，可與消防局指揮中心同步藉由遠端操控，即時回傳現場畫面及影像。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局在30輛主力消防車上建置「救災現場遠端資訊系統」，當災害發生時，可與消防局指揮中心同步藉由遠端操控，即時回傳現場畫面及影像。記者黃宣翰／攝影

台南 黃偉哲

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