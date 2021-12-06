雲林農業亮點系列 臺灣糧倉雲林朝世界餚籃邁進

雲林縣以農立縣，可耕作面積占所有土地的60%以上，從事農業工作者約占49 %，是臺灣最大的稻米生產、雜糧、蔬果、畜禽中心，同時也有豐富高品質的漁產。雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府希望將土地、人文與農業結合，使農產品具備更多元的價值，提升市場價格來照顧農民。

雲林縣在農業轉型過程中面對相當多不同的挑戰，其中極端氣候是讓農民煩惱的議題，對此雲林縣率先成立「氣候變遷辦公室」因應未來所需。農作物擇順應氣候問題轉型推廣節水作物，像是目前與金門酒廠合作，希望將水稻的部分轉換成種植高粱；雲林縣政府也積極輔導農民做產銷方面的調整，達到農民獲利最大化，對土地、環境更加友善，朝永續農業發展。

雲林縣政府指出，改變不只政策面須要進行，更要配合現實的環境狀況來跟農民做討論與溝通，並且導入最適合的輔導計畫。雲林縣智慧農業大學規劃透過跨平台跨域溝通，引領雲林縣農業往科技、智慧及大數據運用發展，降低「看天吃飯」的占比。

透過縣政府與農民的團體戰模式，雲林縣已連續5年的農林漁牧總產值居全臺之冠，未來也期盼青年投入雲林農業產業後，能在多元完整的輔導與計畫下更安心，共同堅守身為臺灣糧倉的使命，進而成為世界餚籃。