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志工總動員徒手修步道 綠蔭水道交織成嘉縣新亮點
嘉義縣好美保安林多年來保護布袋鎮好美寮一帶村落及好美寮自然保護區免於風砂及鹽害，林務局嘉義林管處因當地地勢低漥，以開溝築堤方式造林，林管處昨與好美里社區發展協會及國家森林志工以手作步道方式修繕好美保安林步道，林蔭水道交織成美景。
嘉義林管處表示，好美保安林自公元1937年即編入設立，主要為阻絕強風攜入大量飛砂、鹽，鞏固沿海沙丘及林帶，當地調查共發現80科340種植物。
為維護這特有環境，昨由剛自總統蔡英文手中接下總統文化獎「在地希望獎」的千里步道協會副執行長徐銘謙指導嘉義林管處、好美里社區發展協會共40多人，透過就地取材、減少設施物及機具進入，以手工方式維護步道，以保存原始自然風貌。
透過手作方式修繕好美保安林步道，提供社區更多元的環境教育場域，林管處表示，將持續導入保安林核心價值落實在生活中，引領民眾走進保安林內進行體驗活動，認識保安林生態服務的多元價值，同時呼籲民眾來好美里欣賞這「美漾優境」之餘，也記得落實無痕山林準則，勿遺留垃圾，一同維護這美麗的環境。
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