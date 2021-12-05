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台南意鳴津人鹽水嘉年華熱鬧登場 明年活動經費翻倍

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2021意鳴津人鹽水嘉年華今天熱鬧登場，明年活動經費翻倍。圖／台南市政府提供
2021意鳴津人鹽水嘉年華今天熱鬧登場，明年活動經費翻倍。圖／台南市政府提供

台南市鹽水區公所與月津港文化觀光商圈發展協會舉辦的「2021意鳴津人鹽水嘉年華」活動，今在鹽水商圈登場，市長黃偉哲出席也宣布，明年活動經費將加倍，由目前25萬元提高至50萬元，希望打造鹽水更多特色。

這項活動規畫有「鹽水特色市集」、「集章摸彩」、「手作美食體驗」、「AR闖關遊戲」等活動，搭配集章活動搶先開跑的「意鳴津人DM折扣禮活動」，民眾可以憑活動DM於指定期間到特約合作店家即享有專屬優惠，藉此帶動商圈買氣，邀請遊客常來鹽水，體驗小鎮之美。

活動由黃偉哲敲響大鑼後起跑，黃表示，除意麵是鹽水人日常，還有月津港燈節、鹽水蜂炮、鹽地番茄等文化與產業，他希望今年因疫情停辦的蜂炮活動，明年能順利舉辦。黃偉哲也宣布明年市府補助「意鳴津人鹽水嘉年華」活動經費，將由今年25萬元翻倍至50萬元。

鹽水區長陳文琪指出，鹽水區公所與月津港文化觀光商圈發展協會為推動鹽水商圈行銷，106年合作首辦鹽水商圈意麵節活動，藉由在地美食節慶帶動觀光產業發展，今年更轉型推出「意鳴津人鹽水嘉年華」活動，希望讓遊客透過嘉年華精彩內容，認識鹽水豐富多元特色。

2021意鳴津人鹽水嘉年華今天熱鬧登場，明年活動經費翻倍。圖／台南市政府提供
2021意鳴津人鹽水嘉年華今天熱鬧登場，明年活動經費翻倍。圖／台南市政府提供

月津港 黃偉哲 台南

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