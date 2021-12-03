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南市棒球再登高峰 郭泓志專項體訓巡迴計畫啟動

中央社 / 台南3日電

為強化基層棒球選手體能及專項技術，台南市推出青少棒、青棒選手專項體能訓練計畫，由前旅美職棒大聯盟選手郭泓志的體能訓練團隊前往3所國中、7所高中巡迴指導。

郭泓志今天抵南英棒球場親自指導學弟，傳授旅美時習得體能訓練模式，透過最新訓練方式及觀念，進而增加選手專項技術能力。郭泓志說，過去幾年常在各縣市進行公益指導，但受限單次性授課，導致球員學習效果無法延續，沒多久就忘記訓練要領。他也感謝這次與台南市合作，讓基層棒球學校能有規律性的巡迴指導規劃，也期待透過傳承逐漸看到選手成長。

台南市長黃偉哲今天也到球場勉勵球員，希望透過南市府多元化訓練資源挹注，讓選手可以科學化訓練，將訓練效益最大化，挑戰自我極限。考量選手訓練後，肌肉增長所需補給品及自主訓練所需器材，黃偉哲也贈送高蛋白及彈力帶給南英商工選手，期許選手明年度聯賽再創佳績。

黃偉哲期許郭泓志教練所帶領的團隊，可以給小選手最佳指導，且郭泓志是南英的大學長，希望薪火相傳，讓選出來的10隊青少棒、青棒隊的同學，能得到最棒技藝傳承，讓台南市棒球再登高峰。

教育局長鄭新輝表示，這項棒球專項體能訓練計畫，以三級棒球青少棒、青棒共10所學校進行巡迴指導，從11月中起，由郭泓志所帶領的教練團為期1個月，進行每校2梯次、每次2小時課程，利用彈力帶及徒手肌力等體能訓練課程，提升球員基礎體能，再進一步提升棒球專項技術。

依教育局體育處資料，台南市長年持續落實基層棒球照顧，每年編列新台幣7600多萬元經費扎根基層。110學年度執行「獎勵台南市績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練試辦計畫」，補助10名輔升上高中優秀青棒選手每月2000元培訓津貼，並每學期全額補助學雜費及午餐費，鼓勵台南青少棒績優選手根留台南，就近持續訓練。

台南市政府今天新聞稿表示，台南市與棒球淵源深厚，包含「棒球先生」李居民、郭泰源、王建民等有多位棒球名人出身自台南。郭泓志從國小至大學都在台南接受訓練，是台灣第4位在美國職棒大聯盟出賽球員，更是台灣首位在大聯盟登場左投。

目前台南七級棒球運動發展十分興盛，隨運動科學發展逐漸成熟，南市府希望透過更有效率體能訓練計畫，輔佐基層棒球選手提升技術及競技實力。因此今年起與郭泓志合作，推出系統性體能訓練計畫，引導選手利用身邊隨手可取得訓練器材，養成自主訓練習慣，進而強化體能，並將提升的肌力轉化至棒球投打技術。

台南 黃偉哲 教育局

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