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雲林婉美協會用心陪伴成長 總統接見讚許把愛帶進監所

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝

一群熱血婦女所組成雲林縣婉美女性協會走進雲林第二監獄，3年來如1日關懷女性收容人，陪她們學習唱歌分享心情，也設計多元活潑的手工藝課程，無距離的用心陪伴，讓無數女收容人找回自信和人生目標，榮獲教化及保護事業有功團體，日前獲總統蔡英文接見，感謝她們無私的奉獻。

婉美女性協會發起人也是退休校長顏錦惠說，協會是由40名女性組成，有退休老師、校長、醫師夫人、中小企業經理或老闆，平均年齡約5、60歲，來自不同職場領域，都有相當的歷練和豐富人生經驗，想把後半生的能力和專長獻給社會需要的人。

顏錦惠說，協會原以關懷弱勢及自我成長為宗旨，3年前一次偶然機會到雲二監表演，會員認為高牆裡的人更需要關懷，於是開啟入監陪伴女性收容人的服務。

歌唱才藝少不了，插花盆藝或拼布藍染更是婦女的最愛，該協會人才濟濟，匠師級的手工藝師比比皆是，重要的是課程設計，活潑靈動，讓鐵窗裡的婦人從習藝中排憂解愁，心靈獲得提升，體會陪伴與愛的意義，讓她們重拾生命的自信。

協會理事長劉姿伶說，協會還帶進「圓舞曲」歌劇才藝，卻因疫情被迫中止，2年多來各種才藝課程深受喜愛，課後心得分享總有滿滿的感動，有人懊悔沒能及時開口跟家人說愛，一連串愛的互動是入監最大收穫，期待疫情遠離讓課程早日復常。

婉美協會是今年法務部表揚唯一獲選團體，總統接見並讚許會員的用心。二監獄典獄長蔡景裕表示，二監女收容人只100多人，感謝婉美協會帶來幸福深植人心，。

雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚，典獄長蔡景裕（左三）感謝協會的用心。記者蔡維斌／攝影
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚，典獄長蔡景裕（左三）感謝協會的用心。記者蔡維斌／攝影
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝
雲林婉美女性協會3年來用心走進監獄輔導女收容人，用心教導研習手工藝和心靈成長，獲總統接見表揚。記者蔡維斌／翻攝

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