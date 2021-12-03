米其林納入評鑑 黃偉哲：台南美食之都不需爭辯

「米其林指南」明年將台南納入評鑑，2021台南國際美食論壇今天登場，邀請專家、駐台大使或代表、台南姐妹市代表參與；台南市長黃偉哲表示，台南是台灣美食之都，不需再爭辯。

2021台南國際美食論壇今天在台南市新總圖舉辦，邀請6名專家進行專題分享，講述國際名廚、跨領域專家的餐飲獨到見解，且邀請駐台大使或代表與會，台南姐妹市代表也線上參與。

出席論壇的台南市長黃偉哲表示，台南是台灣古都，豐富的歷史文化底蘊，造就美食的豐饒養分，是許多人國內旅遊、饗遍美食的首選。台南旅遊及美食也具有國際潛力，2011年榮獲「米其林綠色指南Michelin Green Guide」三星級旅遊殊榮，美國世界華爾街日報美食作家曾專文報導，推薦台南市是世界美食博物館。

黃偉哲指出，南科快速崛起，掀起史上最大「南漂」工程師遷徙潮，帶動住房、交通、教育等新需求，適逢米其林評鑑納入台南，這次論壇將以世界觀點傳遞台南美食的獨特性。

黃偉哲說，台南是台灣美食之都，自不待言，也不需要再爭辯。台南準備好了。