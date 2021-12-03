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「嘉義優鮮」標章 首波214項產品獲認證

中央社 / 嘉義縣3日電

嘉義縣府經3年籌備，今年9月受理「嘉義優鮮」品牌標章認證申請，首波共79家業者、214項農漁產品通過認證。嘉義縣農業處指出，「嘉義優鮮」就是優質、安全的保證。

嘉義縣府推廣在地農漁特產，3年前開始籌設「嘉義優鮮」品牌，去年邀請國際知名設計師聶永真操刀品牌視覺識別，今年9月公告「嘉義縣嘉義優鮮品牌標章申請及管理作業規範」接受申請，第1波通過認證產品，今天在長榮文苑酒店舉辦聯合發表會。

嘉義縣長翁章梁在發表會中接受媒體聯訪表示，「嘉義優鮮」是嘉義縣農業的共同品牌，加入的每一個業者、每一位小農都是這個品牌的一份子，大家擁有共同的目標，願意一同守護這個品牌，才能共好。

嘉義縣農業處企劃行銷科長康昌榮接受中央社記者訪問表示，縣府從農產品履歷證明、檢驗報告、食品衛生安全到產品特色及行銷效益等面向評分，共79家業者、214項產品入選嘉義優鮮產品，但也有約20家業者、近百件產品被排除。

康昌榮說，獲嘉義優鮮認證農漁產品，縣府將協助在國內、外電商通路上架，並有專門的網頁介紹產品，並且不定時抽檢，以維持產品品質，督促業者做好食安把關工作。

農業處表示，聶永真設計的「嘉義優鮮」視覺識別，以18條清爽鮮明的綠色線條描繪出「田」及「田埂」的意象，象徵嘉義縣農作的基線、施培、育成及韌性，更以自創單詞「CHIAYUM」代表嘉義優鮮的品牌英文名，傳達優質、精緻且美味可口的味覺感受，展現嘉義縣農業全新定位。

嘉義 品牌 聶永真

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