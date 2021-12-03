公投一票都不能少！台南最遠投開票所南化關山準備好了
因應全國性公民投票將於12月18日舉辦，南化區徐全立區長為確保區內10處投開票所設施設備符合選舉場地規定，今天上午9點率地區選務承辦課人員提前至各投開票所進行巡檢，從最遠的關山里活動中心一路巡視，單趟車程就要1小時。
南化區內最遠投開票所為關山里活動中心，投票權人數約948人，選務人員單趟車程就要36公里50分鐘，選舉當日選務人員必須6點30分前就由南化區公所選務中心出發，可謂是最辛苦的投票所。徐全立今天從區公所歷經近1小時車程抵達後，確認該投開票所投票民眾進出動線（包含無障礙行動出入口）、投票所內部照明及公用廁所的完善性，並指示投開票防疫站及警衛站設置位置。
再一路前往玉山里、北寮里、北平里、中坑里等9處投開票所，共歷時3小時，至下午12點完成10處投開票所全數巡察，期間在各投票所內皆一一檢視之進出動線、室內照明、公用廁所等設施完備性，以及防疫、警衛站點妥適設置處，其中中坑里投票所開票場地部分燈具無法正常運作及其他投票所需改善事項，要求承辦課儘速安排改善措施。
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