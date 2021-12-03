快訊

罷免案明年1月9日投票 林昶佐：有信心守住中正萬華

媽媽外出買晚餐…3歲男童跑去親戚家 遭比特犬活活咬死

公投一票都不能少！台南最遠投開票所南化關山準備好了

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供
因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供

因應全國性公民投票將於12月18日舉辦，南化區徐全立區長為確保區內10處投開票所設施設備符合選舉場地規定，今天上午9點率地區選務承辦課人員提前至各投開票所進行巡檢，從最遠的關山里活動中心一路巡視，單趟車程就要1小時。

南化區內最遠投開票所為關山里活動中心，投票權人數約948人，選務人員單趟車程就要36公里50分鐘，選舉當日選務人員必須6點30分前就由南化區公所選務中心出發，可謂是最辛苦的投票所。徐全立今天從區公所歷經近1小時車程抵達後，確認該投開票所投票民眾進出動線（包含無障礙行動出入口）、投票所內部照明及公用廁所的完善性，並指示投開票防疫站及警衛站設置位置。

再一路前往玉山里、北寮里、北平里、中坑里等9處投開票所，共歷時3小時，至下午12點完成10處投開票所全數巡察，期間在各投票所內皆一一檢視之進出動線、室內照明、公用廁所等設施完備性，以及防疫、警衛站點妥適設置處，其中中坑里投票所開票場地部分燈具無法正常運作及其他投票所需改善事項，要求承辦課儘速安排改善措施。

因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供
因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供
因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供
因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供
因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供
因應公投南化區公所今天巡檢最遠的關山里及轄內各個投開票所。圖／南化區公所提供

投票

延伸閱讀

搭專機宣講公投油錢誰付? 蘇貞昌：政府，我在執行公務

駁行政不中立 政院重申「依法行政院是公投反方」

侯友宜不挺公投？江啟臣：行政官員維持行政中立

不滿民進黨政府資源宣傳反公投　4公投領銜人合體抗議

相關新聞

台南今年接獲逾8千件家暴案 最常見類型為恐怖情人

民進黨立委高嘉瑜受暴引發社會譁然，據統計，台南今年截至11月接獲逾8千家暴通報案件，其中親密關係暴力案件占45％，最常見...

台東寒單會嘉邑城隍 炮炸寒單震撼嘉義市

聞名全台的台東玄武堂「炮炸寒單爺」民俗活動，今年初由於疫情關係停辦沒想到年底在嘉義市重現，今天上午來自台東寒單爺團隊至嘉...

超拉風！最時尚賽車明天雲林登場 斗六封路作為賽車場

好消息！想看超拉風的賽車不用跑到外縣市，雲林縣斗六市公所和雲林觀光協會等單位，將於12月4日將舉辦一場為期兩天的盛大賽車...

提高流感疫苗接種率 嘉義縣衛生局送暖毛襪等禮物

近期冷氣團一波波來襲，氣溫遽降，呼吸道疾病患者增加，嘉義縣衛生局為防範流感，鼓勵民眾接種流感疫苗，提高接種率，購置保暖毛...

台南火車站家樂福等4處能打莫德納 不必預約可接種

火車站、家樂福也能打莫德納！台南市衛生局在明、後兩天於台南火車站、新營火車站、台南市文化中心、家樂福安平店等4處地點提供...

阿里山懷舊森鐵特富野古道橋梁整修完成 明天重新開放

副總統賴清德4月24日邀ＡＩＴ處長酈英傑等駐台代表，走訪林務局委託台灣千里步道協會規畫的「山海圳國家級綠道」其中一段，嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。