公投一票都不能少！台南最遠投開票所南化關山準備好了

因應全國性公民投票將於12月18日舉辦，南化區徐全立區長為確保區內10處投開票所設施設備符合選舉場地規定，今天上午9點率地區選務承辦課人員提前至各投開票所進行巡檢，從最遠的關山里活動中心一路巡視，單趟車程就要1小時。

南化區內最遠投開票所為關山里活動中心，投票權人數約948人，選務人員單趟車程就要36公里50分鐘，選舉當日選務人員必須6點30分前就由南化區公所選務中心出發，可謂是最辛苦的投票所。徐全立今天從區公所歷經近1小時車程抵達後，確認該投開票所投票民眾進出動線（包含無障礙行動出入口）、投票所內部照明及公用廁所的完善性，並指示投開票防疫站及警衛站設置位置。