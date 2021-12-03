提高流感疫苗接種率 嘉義縣衛生局送暖毛襪等禮物
近期冷氣團一波波來襲，氣溫遽降，呼吸道疾病患者增加，嘉義縣衛生局為防範流感，鼓勵民眾接種流感疫苗，提高接種率，購置保暖毛襪、登山杖及健康米等禮物，呼籲縣民扶老攜幼來接種，即日起贈送限量溫馨好禮1份。
縣長翁章梁呼籲65歲以上長輩，或出生滿6個月以上至6歲以下幼兒 (尤其未曾接種幼兒)，儘速至合約院所完成流感疫苗接種，以提升保護力。
衛生局說，截至12月1日，嘉義縣公費流感疫苗已經接種數約10萬5391劑，但65歲以上長輩及學齡前幼兒兩族群，接種率分別只有41.9% 、38.35%，較去年同期分別下降27.68%及36%。
65歲以上長輩、學齡前幼兒等都是好發流感高風險族群，尤其幼兒無法接種COVID-19疫苗，為提升全體流感防禦力減少呼吸道疾病衝擊，避免造成流感併發重症，提醒家長攜帶家中寶貝到平時接種疫苗院所接種流感疫苗，春節前完成兩劑流感疫苗獲得完整免疫力。
全縣共有84處流感疫苗接種合約院所，長輩可就近至18鄉鎮衛生所接種，記得攜帶健保卡及印章，除接種疫苗，衛生局長趙紋華提醒，防疫措施鬆綁，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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