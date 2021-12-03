台南火車站家樂福等4處能打莫德納 不必預約可接種

火車站、家樂福也能打莫德納！台南市衛生局在明、後兩天於台南火車站、新營火車站、台南市文化中心、家樂福安平店等4處地點提供莫德納疫苗接種服務，市民不必預約即可前往接種，未能在COVID-19公費疫苗預約平台完成預約、且有意接種疫苗的市民都可前往。

衛生局指出，12月4日、5日下午1時到5時將在台南火車站、新營火車站、台南市文化中心、家樂福安平店等4處地點提供莫德納疫苗接種服務，符合接種資格者為年滿18歲以上民眾，有意接種莫德納疫苗第1劑、已接種莫德納疫苗第1劑後28天須接種第2劑，或已施打第1劑AZ疫苗滿8周，第2劑有意接種莫德納疫苗。另外，已完成接種2劑疫苗後滿5個月者，第3劑也可接種莫德納疫苗。

衛生局表示，台南市25人以上機關團體如果有意願接種莫德納疫苗，可在12月6日或7日安排接種服務，但需在今天下午5時30分前完成報名，網址為https://forms.gle/QYafwHCzCUBH6ruz9。或是打電話到（06）6357716轉分機366報名。

據統計，台南市從展開疫苗接種作業至昨天，共接種240萬9664劑次，人口涵蓋率74.8%；第2劑涵蓋率54.4%；劑次涵蓋129.2%。