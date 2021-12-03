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阿里山特富野古道 4日重新開放

中央社 / 嘉義市3日電

副總統賴清德曾邀請美國等駐台代表參訪的阿里山特富野古道，今年8月封閉整修，後因考量不適宜較大機具進場擾動，暫停工程，已先補強古道既有橋梁支撐，並自明天起重新開放。

賴副總統今年4月下旬曾邀請當時還擔任美國在台協會台北辦事處處長酈英傑，以及英國在台辦事處代表鄧元翰等駐台代表一起參訪阿里山鄉特富野古道及達邦部落。賴副總統對於古道林相豐富、古木參天，印象深刻。

阿里山鄉特富野古道全長6.32公里，步道前段共有13座橋梁較為平坦（地點至3.75K），後段則是陡下的枕木階梯。林務局嘉義林區管理處考量步道橋梁已興建20年，木材構造已有明顯劣化現象，為確保遊客安全，自今年8月18日起暫時封閉步道前段整修橋梁，預計明年8月重新開放。

嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，考量特富野古道不適宜以較大機具進場擾動，且基於維護古道自然風貌，因此，決定暫停這項整修工程，目前已補強古道既有橋梁支撐。

嘉義林管處表示，特富野古道自明天起重新開放，籲請遊客依橋梁乘載限制標示通行，後續將在調整設計另案發包整修施工時，再提前公告施工區段封閉作業期間。

嘉義林管處指出，特富野古道是國家級自然步道，原為日治時期為了採伐阿里山地區檜木，所築成的阿里山鐵路支線「水山線」，主要運送珍貴的紅檜、台灣扁柏。古道於民國90年整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，兼具歷史遺跡，因此大受民眾歡迎。

阿里山 嘉義 美國在台協會

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