台南學甲3要道路平完工 市府爭取6.3億闢學甲外環道

台南市學甲區濟生路、寶發路及信義路「路平改善」工程完工，市長黃偉哲今天前往視察完工路段，並親自使用高低平坦儀現場測視路平狀況，也強調道路平坦好行，民眾對於景觀環境的心理也會隨之改觀；黃偉哲也宣布，已成功爭取學甲外環道路6.3億元建設經費，待建設完成後，對當地漁產觀光與交通運輸也將大有助益。

黃偉哲表示，以前大家想到路平都只想到都市裡面的道路，其實原來台南縣的很多地方，許多主要道路也需要路平。而建設是需要南北平衡與城鄉平衡，所以市府會努力來做地方道路的整平，讓民眾有平整的道路好走，讓農民運送農產品時有平穩的道路而不怕震壞，也讓更多市民朋友享受較好的交通品質與生活品質。

濟生路位經學甲市場旁，位於學甲區中心，上下班、通學時段人潮眾多，且途經當地民間信仰中心，香火鼎盛的慈濟宮，可謂學甲區精華位置。另寶發路、信義路，往南鄰接將軍區，北側連接學甲區中心，東西向則與學甲區外環道路相接，為學甲區重要連絡道路，沿線並有市府公車專線往來，交通位置十分重要。

工務局表示，此項工程涵括學甲區濟生路（中華路三段至宮西路）、寶發路（中正路至信義路段）及信義路（寶發路至華宗橋段）路段，改善總長度為1618.8公尺，路面平均寬度18公尺，辦理孔蓋下地134處，另有改善分隔島共333公尺，改善總經費約1463萬元。