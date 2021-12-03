聶永真操刀品牌意象 嘉義縣18鄉鎮優鮮農漁產共同行銷

嘉義縣政府推動「嘉義優鮮」農漁產品自有品牌上市，顛覆傳統農業形象，邀請國際知名設計師聶永真操刀品牌視覺識別，以代表18鄉鎮市18條清爽鮮明綠色線條，描繪出「田」及「田埂」意象；縣長翁章梁上午帶領業者在長榮文苑嘉義酒店，公布嘉義優鮮產品及網站。

只要上網搜尋「嘉義優鮮」，就能在精選的79家業者、214項產品中，找到農漁畜產品。「有品牌，就有責任」，翁章梁期勉業者以責任心經營自家產品，讓「嘉義優鮮」成為受信任的精品品牌。

聶永真操刀嘉義優鮮品牌視覺識別，以自創單詞「CHIAYUM」代表嘉義優鮮品牌英文名稱，傳達優質、精緻、美味可口味覺感受，展現嘉縣農業全新定位新形象。縣府公告「嘉義優鮮品牌標章申請及管理作業規範」，建置優鮮網站及LINE@，讓申請作業全面上線，提供客服解決申請及使用問題。

如何獲得嘉義優鮮認證？農業處說，產品經縣府邀相關單位審查，從農產品履歷證明及檢驗報告、食安到產品是否具品牌特色，以及行銷效益等評分，第一波遴選79家業者、214項產品入選優鮮產品。

未來產品將貼上嘉義優鮮標章貼紙，代表官方認證，標章上QRCode有追朔功能，讓消費者了解業者資訊。烏魚子大賽常勝軍「林家烏魚子」林篤毅說，「嘉義優鮮」是縣長3年努力推動品牌形象，產品經官方加值、嚴密把關及認證，擦亮自家產品光環。