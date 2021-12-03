鳥巷有聲書 啟發學童學習興趣

嘉義市博愛國小校長張英裕將校園常見的鳥類做成交趾陶並以QR code的方式做成有聲書，並利用校園內無障礙坡道有限空間建構成「鳥巷」，預計完成22種常見鳥類，育教於樂增加學童學習興趣；首發5種鳥類於「鳥巷」教學區揭幕，副市長陳淑慧表示，將生活周遭事物結合在教學上讓學童更容易接受、學習，這樣的做法很有趣。經由校長張英裕介紹她更訝異校園裡的生態如此豐富竟然有多達20多種鳥類。

校長張英裕說，在5年前來到博愛國小時，老師思考要如何找些活潑題材讓學生更容易接受學習，因自己本身就對鳥類生態有興趣，就對老師說，其實校園裡就有很多鳥類可以當作生活化的教學內容，但老師都不懂鳥，他指出學校至少有20種鳥左右，令老師難以置信。

從5年前開始他帶著老師們認識校園裡的鳥類，共紀錄下22種鳥類，又思考著要如何將這些鳥類紀錄與學童分享，看到校園裡的無障礙坡道有些單調，於是發想將這些鳥類塑成交趾陶一來裝飾無障礙坡道，二來可讓學童分辨每種鳥的特徵，再由學童和長輩以台語錄製對每隻鳥的介紹，透過QR code的方式做成有聲書。一開始都是張英裕自掏腰包，直到吳鳳科技大學幼兒保育系暨「幼見幸福嘉園-代間共融」計畫有經費幫忙才得以逐漸完成。