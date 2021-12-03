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台南家暴通報逾8千件 親密關係暴力占45%

中央社 / 台南3日電

民進黨立委高嘉瑜受暴引起關注，台南市政府社會局今天統計，台南市1月至11月共受理8298件家庭暴力通報案件，親密關係暴力占總通報數45%。最常見類型是恐怖情人。

台南市政府社會局長陳榮枝今天透過新聞稿指出，台南市1月至11月共受理8298件家庭暴力通報案件，其中親密關係暴力案件3736件，占總通報數45%。

社會局檢視台南市親密關係暴力通報發現，最常見類型是恐怖情人，施暴者因猜疑、情感變故等因素，發生過度控制及攻擊行為，包含言語、情感、身體與性的不當對待，甚至限制行動，讓受暴者身心刻印著難以抹滅的創傷。

台南市長黃偉哲表示，夫妻、男女朋友、同性伴侶相處時，應多尊重對方意見，良性溝通對話，避免刻意激怒而引起衝突。若遭遇暴力事件，應冷靜謹慎，第一時間離開暴力現場，遭受暴力威脅而無法發聲時，也可善用540手勢無聲求助。

社會局表示，家庭暴力防治法於民國87年施行至今邁入第23年，除配偶、前配偶、家長、同居伴侶外，未同居男女朋友或同性伴侶，也列為保障對象。若遭受對方肢體或精神暴力，可向家庭暴力暨性侵害防治中心求助，尋求緊急保護庇護，向法院聲請保護令，並連結經濟扶助、心理諮商等相關資源協助。

台南 家庭暴力

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