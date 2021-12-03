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台東寒單會嘉邑城隍 炮炸寒單震撼嘉義市
聞名全台的台東玄武堂「炮炸寒單爺」民俗活動，今年初由於疫情關係停辦沒想到年底在嘉義市重現，今天上午來自台東寒單爺團隊至嘉義市城隍廟舉行炮炸祈安賜福「巡香和瘟」活動，在簡單隆重的會香祈福後即進行「炮炸寒單爺」重頭戲，許多嘉義市民第一次看到炸寒單爺，滿天烽火煙雲罩霧，既美麗又壯觀，肉身寒單爺站在竹轎上無畏來自四面八方炮火轟炸，震撼力十足，民眾紛紛拿起手相機拍攝這難得一見宗教活動。
玄武堂主委李哲表示，玄武堂「巡香和瘟」活動來到城隍廟會香祈福，聯誼雙方宮廟情誼，首次來到嘉義市現場進行炸寒單活動，希望借由這樣的儀式將瘟疫驅散，祝福大家財源滾滾財富人豐。
城隍廟董事長賴永川表示，歡迎玄武堂「炮炸寒單爺」的精彩獻藝，是場極具聲光效果震撼的宗教民俗慶典表演秀。以烽炮驅逐肺炎疫情，祈求本境轄內風調雨順，國泰民安。
台東玄武堂天官武財神寒單爺相傳是掌管錢財的「正財神」，可以庇佑大家平安順利、財源廣進。出巡代表帶來吉利，扮演的人穿著打扮上，會在頭上紮綁頭巾，穿著紅色短褲，赤裸著上身，站在轎子上接受鞭炮轟擊，據說是為了驅寒，而另一說法則是為了彰顯寒單爺的英姿。
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