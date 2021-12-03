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台南今年接獲逾8千件家暴案 最常見類型為恐怖情人

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南今年截至11月接獲逾8千家暴通報案件，其中親密關係暴力案件占45％，最常見的就是恐怖情人類型。圖／台南市社會局提供
台南今年截至11月接獲逾8千家暴通報案件，其中親密關係暴力案件占45％，最常見的就是恐怖情人類型。圖／台南市社會局提供

民進黨立委高嘉瑜受暴引發社會譁然，據統計，台南今年截至11月接獲逾8千家暴通報案件，其中親密關係暴力案件占45％，最常見的就是恐怖情人類型，施暴者因猜疑、情感變故等發生過度控制與攻擊行為，都在受暴者身心上刻印難以抹滅的創傷。

42歲小芳全職照顧3歲女兒，結果遭到丈夫懷疑她與異性友人交往過甚，屢遭丈夫言語及肢體暴力，由於她考量經濟需求並要照顧女兒，長期隱忍丈夫暴力行為，不敢向外界求援。不過，有一次丈夫因過度猜疑，摔壞家中物品並對她拳打腳踢，她決定勇敢站出來，撥打113專線求助。

社工表示，小芳母女都具高度風險，所以接獲通報時立刻出勤緊急庇護，並協助聲請保護令，之後也媒合就業、租屋資源，幫助母女倆度過危機，讓她們能自立生活。

根據衛福部調查，台灣每5名女性就有1人曾遭受親密關係暴力，南市社會局長陳榮枝指出，今年1到11月台南受理8298件家暴通報案件，其中親密關係暴力案件高達3736件，占總通報數45%。在親密關係暴力中，最常見的類型是恐怖情人，施暴者猜疑、情感變故等因素，對受暴者產生言語、情感、身體與性的不當對待等，甚至限制行動。

南市社會局表示，家庭暴力防治法除了針對配偶、前配偶、家長家屬、同居伴侶之外，未同居的男女朋友或同性伴侶也是該法保障對象，若有遭受對方肢體或精神暴力都可向家庭暴力暨性侵害防治中心求助，由專業社工人員評估結合警政、衛政進行緊急保護庇護，協助向法院聲請保護令，並連結經濟扶助、心理諮商等相關資源。

家庭暴力 台南

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