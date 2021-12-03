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搶種高麗菜超出需求 南市籲農民分批種植

中央社 / 台南3日電

高麗菜是冬天吃火鍋的必備食材，需求量大，台南市政府農業局發現，今年高麗菜出現搶種情形，供給已超出市場需求，農民應分批分次種植，以避免農曆春節過後菜價崩盤。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿指出，農糧署高麗菜預警資訊，今年11月中旬育苗場供苗量呈紫色燈號，顯示已超種，採收期預定明年1月下旬之後，供苗量較近3年同期增加27%。

他表示，11月中旬高麗菜採收期預估在明年農曆春節前後，適逢春節期間休市，供貨集中將影響價格，農民應審慎評估種植，並透過區公所及農會宣導農民分批分次種植，避免集中收穫。

農業局指出，全台高麗菜種植面積7848公頃，台南市種植面積423公頃，約占全台5.3%，排名第6，年產量1萬9280公噸。台南市高麗菜主要產期是12月至隔年3月，主要產區是善化區（234公頃），其次是歸仁區（43公頃）及新市區（25公頃）。

農業局表示，今年秋冬農民搶種高麗菜，供給已超出市場需求，農民應分批分次種植，以避免春節過後菜價崩盤。

高麗菜 農民 台南

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