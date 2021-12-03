搶種高麗菜超出需求 南市籲農民分批種植
高麗菜是冬天吃火鍋的必備食材，需求量大，台南市政府農業局發現，今年高麗菜出現搶種情形，供給已超出市場需求，農民應分批分次種植，以避免農曆春節過後菜價崩盤。
台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿指出，農糧署高麗菜預警資訊，今年11月中旬育苗場供苗量呈紫色燈號，顯示已超種，採收期預定明年1月下旬之後，供苗量較近3年同期增加27%。
他表示，11月中旬高麗菜採收期預估在明年農曆春節前後，適逢春節期間休市，供貨集中將影響價格，農民應審慎評估種植，並透過區公所及農會宣導農民分批分次種植，避免集中收穫。
農業局指出，全台高麗菜種植面積7848公頃，台南市種植面積423公頃，約占全台5.3%，排名第6，年產量1萬9280公噸。台南市高麗菜主要產期是12月至隔年3月，主要產區是善化區（234公頃），其次是歸仁區（43公頃）及新市區（25公頃）。
農業局表示，今年秋冬農民搶種高麗菜，供給已超出市場需求，農民應分批分次種植，以避免春節過後菜價崩盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言