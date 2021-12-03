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蛤蜊的故鄉布袋鎮好美里 船型屋研製獨賣蛤蜊XO醬
嘉義縣布袋鎮好美里，因3Ｄ彩繪藝術家曾進成進駐創作，變成雲嘉南濱海國家風景區知名彩繪村景點，曾建成與在地居民鄭怡雯為讓好美里風華再現，成立「好美農漁產公司」，向雲嘉南濱管理處承租船型屋，用在地特產蛤蜊（文蛤），研製獨家「蛤蜊XO醬」熱賣，船型屋定25日聖誕節上午10點半開幕。
交通部前部長林佳龍日前由雲嘉南濱管理處長徐振能陪同，參訪好美船型屋，穿青蛙裝下水體驗摸蛤蜊，品嘗「蛤蜊XO醬」直呼美味，一口氣買12罐帶回家與親朋好友分享。
船型屋面積450平方公尺，由嘉縣府與雲嘉南濱管理處合建，建築造型採17紀大航海時代，顏思齊1621年率眾來台的福船外觀，好美農漁產公司從8月起承租5年，船型屋除有精彩多樣美麗3Ｄ彩繪創作，還做好美里發展漁村水產展售，發展觀光旅遊休閒圓夢基地。
船型屋8月起試營運，蛤蜊XO醬在船型屋及台17線口湖遊客中心成為熱賣產品，蛤蜊XO醬由曾進成及鄭怡雯共同研發，受歡迎原因採用雲嘉南地區生鮮食材，包括雲林蒜頭、布袋蛤蜊、菜脯、台南紅蔥頭，傳達在地新鮮的海味。
好美農產總經理鄭怡雯說，好美里是國家重要濕地，漁民養殖生產蛤蜊品質優，全國知名，是蛤蜊的故鄉，為蛤蜊加工加值，避免盤商殺價，用蛤蜊製作XO醬，保障漁民合理收益。
鄭怡雯表示，蛤蜊ＸＯ醬用簡單食材呈現好味道，無化學添加物，製作XO醬前，需把蛤蜊煮熟，再一顆一顆取肉，取肉過程要花幾小時，為讓蛤蜊吃起來Q彈、有嚼勁、不柴，要小火慢炸，讓它的水份慢慢收乾，過程中要不時翻動鍋中蛤蜊肉，再加入蒜頭、澎湖扁魚乾、布袋蝦米、菜脯、紅蔥酥爆香炸炒調味。
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