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超拉風！最時尚賽車明天雲林登場 斗六封路作為賽車場

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝

好消息！想看超拉風的賽車不用跑到外縣市，雲林斗六市公所和雲林觀光協會等單位，將於12月4日將舉辦一場為期兩天的盛大賽車，明天下午14時到晚上21時在斗六市鵝童樂園前的嘉新路等幾條道路，將進行封路作為這場賽車場地，歡迎大家把握機會到雲林觀賞精彩絕倫的大賽車。

「2021斗六0-400加速賽車暨時尚電音選手之夜」，明天下午斗六市嘉新街盛大登場，靠近環球科技大學附近的賽車現場的道路將進行封街，除有美麗的SHOW GIRL雲集，也將在鎮南路至長安路口，展開燒胎、拉轉、彈射及甩尾等精彩車技表演。12月5日在斗六市雲科路四段至台一線前，將進行市長盃直線動態加速賽。

此外更有百輛超跑及改裝車沿路展示，法拉利、保時捷、GTR等歐系和日系的各式超跑，讓車迷近距離一飽眼福。晚間更有時尚電音選手之夜，跟著知名DJ 「MARUKO」、「MC湯帝」、及知名樂團「生存空間」、環球科技大學熱音社、熱舞社團表演，跟著大家一起嗨翻斗六夜。

這場超跑大展及賽車是由斗六市公所、雲林縣觀光協會、台灣觀光旅遊聯盟總會、富康整合行銷、鵝媽媽鵝童樂園、斗六市代表會、斗南鎮公所、斗南鎮代表會、環球科技大學共同舉辦，也是雲林難得的時尚車賽，活動斗六市場林聖爵歡迎大家到斗六共享超炫的大賽車，暢遊市街，品嘗小吃美食，共度愉快周末假期。

雲林賽車封街路段的會場配置圖。記者蔡維斌／翻攝
雲林賽車封街路段的會場配置圖。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展，民眾可近距離觀賞各式超跑。記者蔡維斌／翻攝
雲林斗六市超炫的大賽車將在明天登場，斗六部分道路將封街展開各式賽車和車展，民眾可近距離觀賞各式超跑。記者蔡維斌／翻攝

斗六 雲林

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