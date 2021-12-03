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嘉義林區暫停大型機具進場 特富野古道12/4重新開放

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
古道內既有橋樑現已補強支撐，林管處請民眾依橋樑乘載限制通行。圖／嘉義林區管理處提供
古道內既有橋樑現已補強支撐，林管處請民眾依橋樑乘載限制通行。圖／嘉義林區管理處提供

原本預計整修至2022年8月的特富野古道，管理機關林務局嘉義林區管理處考量不宜以大型機具進場擾動，基於維護古道自然風貌，決定暫停該項工程，並補強既有橋樑支撐，且決定於本月4日重新開放。

嘉義林區管理處表示，特富野古道全長6.32公里，步道0K至3.75K共有13座橋梁較為平坦，後段則是陡下的枕木階梯，原預定封閉修繕橋梁、休憩亭、路堤步道，並新設跳石步道及替代路線等，預計至2022年8月完成整修，但是考量古道現場不適宜以較大機具進場擾動，基於維護古道自然風貌，決定暫停工程，並已補強古道既有橋樑支撐。特富野古道預計自今年12月4日起重新開放，請遊客依橋樑乘載限制標示通行，林管處將在調整設計另案發包整修施工時，再提前公告施工區段封閉作業期間，請民眾注意配合。

嘉義林管處指出，特富野古道是國家級自然步道，亦為山海圳國家綠道重要路段，原為日治時期為了採伐阿里山地區檜木，築成阿里山鐵路支線「水山線」，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏。2001年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，景緻優美，兼具歷史遺跡，因此大受歡迎。

林管處提醒民眾，山區氣溫較低，應注意保暖，落實無痕山林，垃圾帶下山，戶外活動仍需配合中央流行疫情指揮中心全國疫情警戒規定。

特富野古道將重新開放。圖／嘉義林區管理處提供
特富野古道將重新開放。圖／嘉義林區管理處提供

嘉義 阿里山 疫情

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