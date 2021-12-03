獨／通膨萬物齊漲 台南這項知名的小吃一口氣漲25%

這一波通膨壓力讓萬物齊漲，台南市著名的小吃「肉包」，也因為麵粉等原物料飛漲，價格守不住，知名的瑞香包子從20元漲到25元，一口氣調漲25%，克林台包也從30元漲到35元，明新肉包則從30元漲到32元，只有包仔祿維持28元的原價。

台南的肉包口味獨特，豬肉、香菇，配上蛋黃，加上偏甜的口味，不僅是在地人的餐點，觀光客也喜歡當成伴手禮，加上宅配、電商的風行，連國稅局都看準包子熱潮，加強課稅，就可以知道台南包受歡迎的程度。民眾的小確幸價格大漲，也讓大家唉嘆「萬物齊漲，只有薪水不漲，日子愈來愈難過」、「這一波的通膨真的太扯了」

北區西門路巷內的瑞香包子，是全台團購的佼佼者，每天店內都能看到大批員工埋頭捏包子的盛況，從11月起，不僅肉包漲價，甜包也從15元漲到20元，饅頭類的則10元漲到12元，老闆張瑞香表示，包子原本就賣得比一般業者便宜，靠著大量進原料壓低成本，已有6年未漲價。

但這一波麵粉實在漲太多，一包22公斤的麵粉，瑞香大量的進價為450元，最近一口氣漲到550元，將近3成，廠商還預告明年農曆年後要再漲到600元，張瑞香說，其他原料包括糖、葡萄乾、堅果、油與奶油等都漲，實在撐不住才漲價。

中西區府前路上觀光客最愛的克林台包，從12月起肉包漲價外，甜包子也從25元漲到28元，業者表示，多年未漲價，這一波通膨太厲害，也只能跟著漲價。

中西區青年路上的萬川號包子，也從30元漲到35元、沒有蛋黃的肉包25元漲到30元，饅頭類則從20元漲到25元，業者也表示已10年沒有漲價。