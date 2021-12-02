雲林今晚很耶誕！今年第1位「聖誕老公公」搶先現身
雲林縣政府今晚在縣府廣場舉辦2021平安喜樂滿雲林聖誕祈福點燈儀式，為今年的耶誕系列慶典提前開跑，縣長張麗善率縣府一級主管，與天主教嘉義教區、基督長老教會嘉義中會一起點亮聖誕主燈，掛上祈福卡片，祝福縣民「平安喜樂」。
今晚啟燈儀式在雲林婦幼非營利幼兒園、雲科大熱舞社及我要麥聲薩克斯風樂團的歌舞表演中揭開序幕，基督長老教會牧師引領祝禱，縣長張麗善許下未來一年的新願望，祈求雲林縣來年縣運昌隆，天主耶穌基督帶給縣民平安喜樂，讓縣政更加順暢發展。
張麗善說，聖誕節等同中國人的新年，東西文化融合，無形中也成為台灣人的特殊節日，今天正好一波寒流來襲，寒意帶來濃濃聖誕氛圍，希望大家秉持耶穌基督愛護世人的心，發揚耶穌的溫暖與愛，營造雲林成為溫馨有愛的幸福城市。
她說，今年聖誕樹高約8米，搭配廣場裝置藝術，五彩繽紛，增添聖誕節氣氛，提供縣民亮麗的休閒去處，歡迎民眾來觀賞、打卡，享受耶誕喜悅。
張麗善並將寫有「雲林上場，平安吉祥，諸事順利，鄉親至上，以人為本，以民為尊；將心比心，推動善政」的祈福卡掛在聖誕樹上，自我期許，也祝福雲林。她更裝扮今年第1位聖誕老公公發送平安糖給小朋友，帶動耶誕喜樂氣氛。
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