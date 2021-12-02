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喝4款柳丁飲品抽大獎 南市府手搖飲業者聯手創雙贏
開拓柳丁市場新藍海，台南市府農業局首度與手搖飲店業者「麻古茶坊」合作，即日起至明年2月底，只要在全台300多間門市販售台南柳丁任何4樣柳丁飲品，憑發票登錄便可參加台南購物節摸彩，首批業者已經採購200公噸，希望彼此創造雙贏。
每年冬季為台南柳丁盛產期，台南柳丁栽種面積1761公頃，今年因日前旱象減產約1成多，果粒較小，品質不受影響，產地價格也比去年上漲約1至2成，南市政府今在麻古茶坊善化大成店辦理「產地直送 真心橙意」臺南柳丁季行銷記者會，凡購買業者柳丁系列飲品即可登錄發票參加台南購物節抽獎活動，就有機會獲得830萬元輕豪宅、汽車、智慧電車等各項大獎。
黃偉哲今出席還親自示範壓榨柳橙汁，還擔任「店長」號召消費者多多選購，黃偉哲說，此次活動感謝業者優先選用台南柳丁作為原料，以現點、現切、現榨、現沖的方式製作飲品，將台南柳丁酸甜滋味新鮮直送消費者，。而本次麻古茶坊首批訂購即已超過200公噸，對於穩定產地價格有很大幫助。
農業局長李建裕指出，這次「臺南購物節x臺南柳丁季」聯名活動期間即日起至明年2月28日，凡在麻古茶坊全台門市購買「臺南柳丁季」任一品項(翡翠柳橙、翡翠香橙、香橙果粒茶、柳橙果粒茶)，即可至台南購物節網站(https://tainanshopping.tw )登錄抽獎活動，1張發票即獲得1個抽獎序號，歡迎民眾多多品嘗，支持在地農民。
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