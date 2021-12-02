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國際身心障礙者日近 台南教養院踩街闖關趣

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
國際身心障礙者日近，台南教養院今天安排院生踩街闖關趣。圖／台南教養院提供
國際身心障礙者日近，台南教養院今天安排院生踩街闖關趣。圖／台南教養院提供

12月3日是國際身心障礙者日，台南教養院今下午提前在後壁菁寮老街舉辦「與愛同行，生活無礙-CRPD社區萌芽踩街」活動，鄰近菁寮國小校長戴淑娟也帶領23位師生一同踩街，在店家友善招呼，255名院生玩得不亦樂乎。

菁寮里長殷獻政並與16間在地商家合作，結合店家特色商品，設計出「CRPD In無米樂」闖關地圖，商家對教養院的院生展現友善之意，在地特色商家菁寮囝仔，展現出十足親和力。熱鬧滾滾的踩街行活動，讓菁寮社區充滿活力，院生阿煙拿到闖關地圖馬上向老師分享任務要買糙米煎餅。

闖關地圖也有體驗古早味童玩套圈圈、丟沙包等遊戲及每組闖關者都需要參與「CRPD小草萌芽圖像」藝術創作任務，希望藉由活動、圖像及互動過程，將CRPD的精神在鄰近的無米樂社區萌芽茁壯。

台南教養院院長張瓊月表示，踩街活動讓服務對象宣達身心障礙者權益，更重要的是，連結鄰里關係，讓他們參與社區，自主購買喜歡的商品，也讓社區商家、民眾與院生接觸，建立友善關係，再次感謝在地友善店家熱情相挺。

台南 老街

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