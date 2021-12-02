快訊

直播／第四場「重啟核四」公投發表會 黃士修、苗博雅激辯對決

等不及半導體學院育才 業界網羅「刺客級」教授不分國內外

嘉義大學遴選林翰謙為第八任校長 從嘉義農專至今服務40年

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
林翰謙教授獲選為嘉義大學第八任校長。圖／嘉義大學提供
林翰謙教授獲選為嘉義大學第八任校長。圖／嘉義大學提供

國立嘉義大學第八任校長遴選委員會今天召開第5次會議，遴選嘉義大學木質材料與設計學系林翰謙教授為第八任校長，將依規定報請教育部核聘。58歲林翰謙畢業於嘉大前身的嘉義農專森林科利用組、國立中興大學森林學系林產組、日本九州大學農學研究科林產學碩士、日本九州大學生物資源環境科學研究科博士，曾任嘉義大學農學院院長、農業科技全英碩士學位學程主任、農業科學博士學位學程主任等職。

林翰謙嘉義農專就讀開始至回母校嘉義大學服務至今已逾40年，從一位鄉下小孩，由專科至取得博士學位，他感恩一路走來許多貴人提攜，以「感念、感心與感謝」的心參與校長遴選，期待以滿滿服務的動力 並以匯集學校師生們的熱情，共創美好未來。

他擘劃未來嘉義大學的發展藍圖提出八大主軸：一、學生-互信關懷溫馨愛校。二、校園-智慧生活深耕幸福。三、招生-節節優質永續傳承。四、教學-鏈結落實全人教育。五、研究-豐富學術承先啟後。六、國際-拓展務實交流平台。七、服務-善盡大學社會責任。八、行政-相互學讓和諧運籌。

這次嘉義大學校長候選人除林翰謙外還有副校長朱紀實教授、黃士銘博士、洪滉祐教授共4位。

嘉大校長遴選過程曾爆發爭議，因校務會議決議將教師同意權通過門檻設為投票數的二分之一，但校長遴選委員會調降為三分之一，引發基層教師不滿。

嘉義 義大 校長遴選

延伸閱讀

超省力！YouBike電動輔助車在嘉義市首發 前半小時10元

品質產量穩 南投草屯青農李育銘成功種出斑比洋香瓜

嘉義大學發佈新品種水稻 全面栽種可望節省400座蘭潭水庫

嘉市明年開辦高中以下教師心諮服務 在嘉大這校區

相關新聞

一口井陳情10年捐不出去 她1通電話農民如願破涕為笑

雲林縣斗六市溝垻里一口農民共同經營51年的私有井，因管理人年邁，年輕的第2代無意接手，農民四處奔波陳情長達10年仍無法把...

嘉義大學遴選林翰謙為第八任校長

國立嘉義大學第八任校長遴選委員會今天召開第5次會議，遴選嘉義大學木質材料與設計學系林翰謙教授為第八任校長，將依規定報請教...

醫院、賣場打造失智友善環境 協力守護嘉「憶」人

嘉義市衛生局與嘉義基督教醫院、全聯福利中心共同打造友善賣場，並邀請藝人唐從聖實際模擬失智友善購物環境；嘉基失智症整合中心...

組織會員做工行善 台南市表揚卓越工會領袖及會務人員

勞工局今天公布今年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，訂12月10日周五上午在善化文康育樂中心舉行「110年度工會評鑑績優...

別再有「好日子」迷思 嘉市議員要市府多宣導分流火化

嘉義市立殯葬管理所火化場有6具爐具但只有3名員工，今年爐具增加至8具，殯葬所人力更加吃緊，民政處希望增編2名員額；市議員...

活化閒置校園 嘉縣首座轉型長照據點義竹長青中心啟用

嘉義縣義竹鄉義竹國小埤前分校，因少子化，2016年8月1日併入義竹國小，校園荒廢閒置，縣府因應人口老化，將埤前分校規畫成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。