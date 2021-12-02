嘉義大學遴選林翰謙為第八任校長 從嘉義農專至今服務40年

國立嘉義大學第八任校長遴選委員會今天召開第5次會議，遴選嘉義大學木質材料與設計學系林翰謙教授為第八任校長，將依規定報請教育部核聘。58歲林翰謙畢業於嘉大前身的嘉義農專森林科利用組、國立中興大學森林學系林產組、日本九州大學農學研究科林產學碩士、日本九州大學生物資源環境科學研究科博士，曾任嘉義大學農學院院長、農業科技全英碩士學位學程主任、農業科學博士學位學程主任等職。

林翰謙嘉義農專就讀開始至回母校嘉義大學服務至今已逾40年，從一位鄉下小孩，由專科至取得博士學位，他感恩一路走來許多貴人提攜，以「感念、感心與感謝」的心參與校長遴選，期待以滿滿服務的動力 並以匯集學校師生們的熱情，共創美好未來。

他擘劃未來嘉義大學的發展藍圖提出八大主軸：一、學生-互信關懷溫馨愛校。二、校園-智慧生活深耕幸福。三、招生-節節優質永續傳承。四、教學-鏈結落實全人教育。五、研究-豐富學術承先啟後。六、國際-拓展務實交流平台。七、服務-善盡大學社會責任。八、行政-相互學讓和諧運籌。

這次嘉義大學校長候選人除林翰謙外還有副校長朱紀實教授、黃士銘博士、洪滉祐教授共4位。

嘉大校長遴選過程曾爆發爭議，因校務會議決議將教師同意權通過門檻設為投票數的二分之一，但校長遴選委員會調降為三分之一，引發基層教師不滿。