杜絕亂倒廢棄物 雲林強力執法已攔檢159輛砂石車

雲縣環保局為杜絕外縣市車輛到縣內任意傾倒廢棄物，環保局與警察局合作取締，截至今年11月中旬已攔檢159輛砂石車，總罰鍰達新台幣636萬元，稽查單位誓言保衛國土，強力執法。

雲林縣環保局副局長黃富義今天告訴中央社記者，今年全台未經合法管道申請的砂石車流竄各縣市不法傾倒，其中還帶有非法清除、處理事業廢棄物的車輛。

雲縣環保局及警察局對於此等不法行為，且破壞雲林環境的情形零容忍，已通力合作啟動多次無預警日夜攔檢砂石車專案。

根據環保局統計，自今年1月至11月中旬已攔檢159輛砂石車，其中運廢棄物遭移送檢調單位偵辦計57件，另未攜帶載運聯單非法載運砂石共106輛，總罰鍰達636萬元，不法業者除了要繳交罰鍰外，還要面對司法的審判。

黃富義指出，稽查人員在崙背、林內等鄉鎮發現有不法業者傾倒廢棄物，詢問土地持有人，對方說，是購買土方回填農地，不知道花錢買來的是有異味的塑膠混合物，甚至是營建廢棄物。

為保衛國土，相關稽查單位已加派人力，協助巡視、更嚴格攔檢行駛於雲林縣砂石車輛。

環保局呼籲民眾除了關注雲林環境，如有發現不法傾倒或可疑砂石車輛，請立即撥打環保局24小時免付費報案專線0800-556-003。