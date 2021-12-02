一口井陳情10年捐不出去 她1通電話農民如願破涕為笑

雲林縣斗六市溝垻里一口農民共同經營51年的私有井，因管理人年邁，年輕的第2代無意接手，農民四處奔波陳情長達10年仍無法把井捐出去，最近透過立委蘇治芬一通電話，終能如願於把水井捐給農水署，今天捐贈儀式農民感謝讓老井終得歸宿並仍繼續供水。

水井管理人陳明昭說，這口水井1960年使用至今已50多年，早年水利會收水租，但當地30多公頃農地，枯水期水源仍不足，於是91名農民合資，由好心的劉姓農民提供土地，開鑿這口井，長期來以農地面積收取電費，這也是國內少見在灌溉區內農民共同經營的私井。

陳明昭說，該水井是重要的輔助水源，所以早年農民才不讓水利會徵收，2006年間曾重鑿供灌至今已15年，因管理人歲數已大，第2代年輕人無意接手，大家希望把水井捐給水利會，以保永久使用。

「沒想到捐一口井如此困難！」溝埧里長黃振助等人說，大家連署陳情長達10年，從地方到中央跑遍所有相關單位沒人願意接手，有農民不忍失去水井還哽咽落淚，直到最近巧遇立委蘇治芬，沒想到她一通電話，讓農民破涕為笑放下10年來的心頭大石。

今天捐贈儀式，上百位農民齊聲感謝，農水署雲林管理處長林國華說，私井捐給政府因無前例，手續頗為繁瑣，但基於農民共同利益，政府責無旁貸，尤其水井除需展延水權，地權也須辦理「不動產役權」，才不受買賣影響，讓農民永久使用。