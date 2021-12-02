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一口井陳情10年捐不出去 她1通電話農民如願破涕為笑

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六溝埧里一口灌溉水井捐了10年捐不出去，如今農水署接手，今天捐贈儀式，農民十分喜悅。記者蔡維斌／攝影
斗六溝埧里一口灌溉水井捐了10年捐不出去，如今農水署接手，今天捐贈儀式，農民十分喜悅。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六市溝垻里一口農民共同經營51年的私有井，因管理人年邁，年輕的第2代無意接手，農民四處奔波陳情長達10年仍無法把井捐出去，最近透過立委蘇治芬一通電話，終能如願於把水井捐給農水署，今天捐贈儀式農民感謝讓老井終得歸宿並仍繼續供水。

水井管理人陳明昭說，這口水井1960年使用至今已50多年，早年水利會收水租，但當地30多公頃農地，枯水期水源仍不足，於是91名農民合資，由好心的劉姓農民提供土地，開鑿這口井，長期來以農地面積收取電費，這也是國內少見在灌溉區內農民共同經營的私井。

陳明昭說，該水井是重要的輔助水源，所以早年農民才不讓水利會徵收，2006年間曾重鑿供灌至今已15年，因管理人歲數已大，第2代年輕人無意接手，大家希望把水井捐給水利會，以保永久使用。

「沒想到捐一口井如此困難！」溝埧里長黃振助等人說，大家連署陳情長達10年，從地方到中央跑遍所有相關單位沒人願意接手，有農民不忍失去水井還哽咽落淚，直到最近巧遇立委蘇治芬，沒想到她一通電話，讓農民破涕為笑放下10年來的心頭大石。

今天捐贈儀式，上百位農民齊聲感謝，農水署雲林管理處長林國華說，私井捐給政府因無前例，手續頗為繁瑣，但基於農民共同利益，政府責無旁貸，尤其水井除需展延水權，地權也須辦理「不動產役權」，才不受買賣影響，讓農民永久使用。

蘇治芬說，這口井出水量大且十分清澈，是極佳的灌溉水井，雲林地層下陷深水井的水權限制嚴格，廢除太可惜，農水署接管後將負責維修管理，農民只需負擔電費，這次灌區內私井捐贈是首例，將來可作為國內的範例。

農水署雲林管理處說明接管水井過程和未來管理情況。記者蔡維斌／攝影
農水署雲林管理處說明接管水井過程和未來管理情況。記者蔡維斌／攝影
農民代表陳明昭說大家奔波10年，水井終有著落，他聽到農水署願意接手，讓他破涕為笑。記者蔡維斌／攝影
農民代表陳明昭說大家奔波10年，水井終有著落，他聽到農水署願意接手，讓他破涕為笑。記者蔡維斌／攝影
斗六溝埧里一口灌溉水井要捐給水利單位，捐了10年捐不出去，如今終能捐給農水署管理，農民十分喜悅。記者蔡維斌／攝影
斗六溝埧里一口灌溉水井要捐給水利單位，捐了10年捐不出去，如今終能捐給農水署管理，農民十分喜悅。記者蔡維斌／攝影
斗六溝埧里一口灌溉水井捐了10年捐不出去，如今農水署接手，今天捐贈儀式，農民十分喜悅。記者蔡維斌／攝影
斗六溝埧里一口灌溉水井捐了10年捐不出去，如今農水署接手，今天捐贈儀式，農民十分喜悅。記者蔡維斌／攝影

農民 蘇治芬 雲林

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