醫院、賣場打造失智友善環境 協力守護嘉「憶」人

嘉義市衛生局與嘉義基督教醫院、全聯福利中心共同打造友善賣場，並邀請藝人唐從聖實際模擬失智友善購物環境；嘉基失智症整合中心主任陳誠仁解說面對失智症者以及賣場人員的應對方式。市長黃敏惠呼籲要給失智症者「主動關懷、幫助選擇、安撫情緒」，讓他們能夠安心，同時也要打造友善安全網給予協助。

藝人唐從聖有十多年照顧失智父母經歷的，他也是今年度台灣失智症協會的失智友善大使；他模擬失智者購物的實況及常見問題，包括找不到要買的東西、拿了麵包直接試吃、未結帳離開等情況題。

唐從聖提到，失智症的可怕，即便你待在家裡也會找上門，且照護失智症患者所需資源甚鉅，未來邁入超高齡社會，失智症患者人數會更多，期望能有更多人重視這個議題。

嘉義市生衛生局表示，台灣失智人口今年推估逾30萬人，約九成居住於社區。失智症者在輕、中度階段需要社區提供較強的生活與社交功能延緩退化，因此打造友善社區是全球失智照護的趨勢。賣場及超市是多數民眾生活中最常出入的場所，「推動失智友善賣場」是今年建構失智友善社區的主軸策略。

市長黃敏惠指出，失智人口30萬人，背後就代表著30萬個家庭，但只要透過多了解認識、解決問題，就可以減少擔憂。對於失智症者，她呼籲給予「主動關懷、幫助選擇、安撫情緒」，讓他們能夠安心，同時也要打造友善安全網給予協助，包括推動守護嘉憶人防走失載具、失智友善社區等。