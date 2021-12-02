洄嘉青年FUN心玩社區 社區有愛更有活力

嘉義市政府為了促進社區多元發展，為社區帶來更多想像與可能，推出大專生洄游社區紮根計畫，讓青年與社區老少融合在一起，成為社造創意的新源頭；出席『洄嘉青年』成果展的嘉義市副市長陳淑慧表示，青年為社區帶活力也帶來了新的想法及創意。

副市長陳淑慧表示，在這為期一年的實地蹲點實作中，30位「洄嘉青年」為社區帶來了新的想法及創意；包括與劉厝社區居民共同完成的裝置藝術製作、帶領興仁社區一同了解在地環境的綠鬣蜥生態課程、將潮流街舞的風氣帶入頂庄社區、將何庄的老舊圍牆以向日葵陶板重新美化、與精忠社區一同在城市中露營、以及用大溪社區的文化串聯整個暑期的營隊。

何庄社區表示，年輕人的加入為社區帶來更多可能，大家一起捏陶、玩泥巴、上釉色，用陶板代替彩繪，來裝飾社區老舊圍牆，為社區做點事，很開心。