洄嘉青年FUN心玩社區 社區有愛更有活力
嘉義市政府為了促進社區多元發展，為社區帶來更多想像與可能，推出大專生洄游社區紮根計畫，讓青年與社區老少融合在一起，成為社造創意的新源頭；出席『洄嘉青年』成果展的嘉義市副市長陳淑慧表示，青年為社區帶活力也帶來了新的想法及創意。
副市長陳淑慧表示，在這為期一年的實地蹲點實作中，30位「洄嘉青年」為社區帶來了新的想法及創意；包括與劉厝社區居民共同完成的裝置藝術製作、帶領興仁社區一同了解在地環境的綠鬣蜥生態課程、將潮流街舞的風氣帶入頂庄社區、將何庄的老舊圍牆以向日葵陶板重新美化、與精忠社區一同在城市中露營、以及用大溪社區的文化串聯整個暑期的營隊。
何庄社區表示，年輕人的加入為社區帶來更多可能，大家一起捏陶、玩泥巴、上釉色，用陶板代替彩繪，來裝飾社區老舊圍牆，為社區做點事，很開心。
市政府社會處表示，台灣社會的人口老化現象嚴重，南部地方因為就業不易，青壯人口外流現象更加嚴峻，不僅面臨高齡化、少子女化問題，社區組織的幹部也偏向老化、高齡化，出現世代斷層與傳承不易的困境。為了讓社區持續成長，並為社區注入年輕的活泉，激勵社區世代傳承與青銀共融，嘉義市政府偕同嘉義市六個社區以及西區福民社區發展協會共同推動「洄嘉青年」計畫。
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