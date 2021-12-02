台南校園綠電升級場域性發電 年供4.4萬戶用電

台南市為配合明年國中小班班有冷氣、校校有光電政策，推出零出資綠能發電政策，並且結合屋頂、走廊、風雨球場，打造非零星式的場域性發電，首座大面積場域發電今天下午在崇學國小啟用，年發電度數200多萬度。市長黃偉哲表示，明年底校園發電量將達每年1.5億度，提供4.4萬戶用電，並帶進7千多萬收入，全數作為學校的教育基金。

台南市教育局表示，今年度太陽光電已發包的發電量已達112MWp，其中含括廠商出資興建的82校太陽光電球場、46座光電車棚，為公私協力推動太陽光電的典範。黃偉哲表示，太陽能是國家能源政策之一，隨著社會廢核及減少火力發電的呼聲高，台南的日照充足，發展太陽能光電是既環保又實用的選擇。而藉由民間出資新建學校太陽光電設施，除創造友善綠能減碳校園環境，也滿足學生學習的需，以及提供遮蔭的光電停車場，且又不增加財政負擔，創造多贏。

教育局鄭新輝指出，校園屋頂設置太陽光電不僅可提供發電，亦可解決老舊校舍漏水問題，且透過太陽能板的隔熱效果，可降低教室的溫度，增加學生上課舒適度。在行政院宣布要推動太陽光電政策以前，黃偉哲已將綠能政策列為南市的施政目標，並指示教育局極力推動設置太陽光電。經逐校、逐棟的邀請專業人士共同評估盤點，完成校校有光電的發包設置容量已達112MWp，全數設置完成後預計可發電1.55億度，供4萬4333戶用電。

其中更有82校光電球場、46座光電車棚，公私協力共創學校友善運動及停車環境，全數光電設置完成後，每年回饋金7000萬元，可供學校每年適時改善學校設施設備。