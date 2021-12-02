組織會員做工行善 台南市表揚卓越工會領袖及會務人員

勞工局今天公布今年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，訂12月10日周五上午在善化文康育樂中心舉行「110年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與績優志工表揚活動」，將由市長黃偉哲頒獎160家優等、102家甲等工會、卓越工會領袖、會務人員及致贈參與「有情有疼心ㄟ厝 做工行善團」的20家修繕、義剪工會匾額。

續優事蹟有台南市電氣業職業工會理事長杜文寶組織水電專業修繕團隊積極參與「有情有疼心ㄟ厝 做工行善團」弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，並透過愛心慈善會，帶領會員投入社會公益活動，持續送物資助弱勢愛心直送到家，將每一位會員的愛心發揚光大，出錢出力作公益，幫助更多的艱苦人感受到社會的善心與溫暖。

台南市木工業職業工會理事長方澄科及秘書長謝受君，發起組織愛心志工服務隊，也參加「有情有疼心ㄟ厝 做工行善團」弱勢勞工家庭房屋修繕計畫，號召會員落實「一日志工、終身志工」的初衷，透過愛心慈善會定期探視獨居老人溫馨送愛，將善心義舉遠播傳愛，希望此舉能喚起更多慈善團體及善心人士共同響應。

大台南總工會秘書長沈暄晨榮獲人才發展品質管理(TTQS)金牌、國家訓練品質特別獎、國家人才發展獎機關團體獎等佳績，積極協助總工會之基層工會優化辦訓品質及系統，結盟整合多個辦訓機構成立TTQS家族，提供基層勞工及基層工會訓練資源及服務。

卓越工會領袖入選的有台南市總工會理事長吳勝雄、亞洲航空股份有限公司企業工會理事長李文心、台南市東陽實業廠股份有限公司企業工會理事長胡尚禮、台南市服飾設計職業工會理事長李仁耀、台南市電氣業職業工會理事長杜文寶、台南市木工業職業工會理事長方澄科、台南市油漆工程業職業工會理事長張學禮、台南市印刷業職業工會理事長周春長、台南市小吃業職業工會理事長王聖文、台南市汽車駕駛員職業工會理事長陳清民、台南市電氣業職業工會監事會召集人陳銘泉、台南市油漆工程業職業工會監事會召集人吳福鐘、台南市泥水業職業工會監事會召集人陳朝騫、台南市小吃業職業工會監事會召集人鄭大明等14人。

卓越工會會務人員有大台南總工會秘書長沈暄晨、大台南總工會財務處長謝芬蘭、台南市木工業職業工會秘書長謝受君、台南市小吃業職業工會秘書長鄭婷宇、台南市各業工人聯合會副總幹事李翠琴、台南市電氣業職業工會秘書郭淑芸、台南市油漆工程業職業工會秘書黃溱蕙、台南市泥水業職業工會秘書沈延鳯、台南市美髮及美容美體業產業工會秘書施筱薇等9名優秀會務人員獲選。