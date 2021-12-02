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別再有「好日子」迷思 嘉市議員要市府多宣導分流火化

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
市議員要求市府多宣導分流進場火化。記者李宗祐／攝影
市議員要求市府多宣導分流進場火化。記者李宗祐／攝影

嘉義市立殯葬管理所火化場有6具爐具但只有3名員工，今年爐具增加至8具，殯葬所人力更加吃緊，民政處希望增編2名員額；市議員蔡永泉等人雖然對於增編沒有意見，但認為市府要召集殯葬業者說明，透過業者與家屬溝通採分流進場，不要有「好日子」的迷思，造成火化場有時冷清有時熱絡。

嘉義市議會今天上午審查民政處殯葬所預算對於要增編人員，多位議員對於增編沒有意見，但認為要多與殯葬業者溝通採分流進場，才能徹底解決問題。

副議長蘇澤峰對於殯葬所在下午3時以後就拒收火化的規定很有意見，殯葬所很不能近乎人情，誰家願意死人！希望多體諒家屬的心情。

蔡永泉議員指出，大家都要選「好日子」入殮火化，但這是迷信又不科學，要求民政處召集殯葬業透過業者和家屬溝通，可以採分流方式火化，不然火化場有時冷清、有時客滿，再如何增編人員或設備都不能徹底解決問題。

孫貫志議員指出，因爐具增加，人員增加有其道理，但他也讚同分流政策。

民政處長劉美鳳解釋，嘉義市火化場有6具爐具但只有3名員工，每天只能處理48具大體限制，因為還要待大體火化後冷卻撿骨灰等作業時間，才會有超過下午3時拒收；如今增加爐具至8具，殯葬所人力相當吃緊，民政處今年預算再增編2名員額。

劉美鳳表示，長期以來都有和殯葬業者溝通、宣導，但至今的成效有限，民眾仍存有「好日子」的迷思，會持續溝通宣導。

嘉義

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