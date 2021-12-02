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活化閒置校園 嘉縣首座轉型長照據點義竹長青中心啟用
嘉義縣義竹鄉義竹國小埤前分校，因少子化，2016年8月1日併入義竹國小，校園荒廢閒置，縣府因應人口老化，將埤前分校規畫成為首座校園轉型的長照據點，縣長翁章梁與來賓及長輩，上午開心慶祝義竹長青樂活中心揭牌啟用，場面歡樂，溫馨熱鬧。
義竹老人比例27.55%，排名全縣第2，長青樂活中心3月試辦巷弄長照站，5月26日日間照顧中心營運，因疫情打亂規畫作業，上午在埤前分校師生見證下揭牌啟用。
縣府斥資近1100萬元，將埤前分校轉型活化成長青樂活中心，社會局舉辦草地音樂會慶祝，老幼同樂，老人重新背起書包，回憶童年時光在埤前分校當老師、小學生，重溫昔日校園美好快樂生活情景，
埤前分校百年榕樹環繞，環境優雅，長青樂活中心有菜園、泡茶區，社區民眾隨時可來這裡聊天、散步，從荒蕪到活化新生命，為社區帶來新的希望，校園1棟教室由埤前社區發展協會辦理巷弄長照站服務；日間照顧中心由嘉縣樂健照顧服務勞動合作社營運，可服務24名失能、失智長輩及身心障礙者，目前有7人接受服務。
長青樂活中心將做為生活支援中心，提供社區弱勢家庭、隔代教養、老老照顧、獨居、失能失智者及家屬喘息與支持依靠，未來辦理社區兒少課後學習、生活等場所，以長照服務據點結合社區發展，建構全人照顧、在地老化、多元連續服務與完善長期照顧網絡，讓長輩獲得最好照顧。有長照需求民眾可撥打1966或洽電日間照顧中心（05）3411009。
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