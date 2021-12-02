義竹鄉亮麗新地標義竹人廣場今啟用 翁章梁回鄉說故事

嘉義縣文化觀光局邀請有村藝術團隊，在義竹鄉中正堂外觀及周邊環境，進行空間藝術改造，巧思融入地方空間，將混亂雜草叢生廣場，變得繽紛亮麗，上午縣長翁章梁返鄉與來賓，主持「義竹人廣場」剪綵啟用，鄉親熱情參與，直呼「好漂亮！」

在地土風舞班及岸腳社區車鼓陣開場表演，廣場藝術裝置主題有地方老照片、特色物產、鄉土文化、居民創作等特色，翁章梁與義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑、黃金茂、文觀局長許有仁等人共同剪綵。

廣場規畫「YIJHU入口意象」、「義竹製造大型壁畫」、「義竹語錄」、「來坐小屋」等主題，舉辦16場次「藝術行動工作坊」，邀老中青幼共同創作，參與創作大小朋友開心與作品合照，翁章梁對小朋友說故事。

居民說，義竹人廣場地板上色繽紛明亮，遠看吸睛，「義竹製造」壁畫有「義竹」大字、牆面上有魚、番茄、哈密瓜、玉米等在地農產，色彩豔麗；還有塗鴉藝術家「黑雞先生」與義竹國中美術班學生共同創作「義見你就chill」，將塗鴉顏料及回收衣物編織媒材結合，相當亮眼。

義竹女婿「黑雞先生」說，創作靈感來自初到義竹感受，看到很多玉米，將玉米用塗鴉藝術呈現，讓民眾認識義竹特色。美術班學生說，回收廢棄物創作經驗很特別，美化生活環境，讓「義竹人廣場」成為吸睛地標及打卡熱點。

翁章梁說，「義竹人廣場」將義竹特色融入作品，很有創意，未來改造計畫「義竹三春」，將改造公園、堤防、老人文康中心、鄉公所前的日本宿舍改造，讓鄉親耳目一新！