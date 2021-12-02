捐2張發票免費嘗 台南牛肉節將登場限量供應千份牛肉湯

2021台南牛肉文化節本月11日將在善化啤酒場登場，當天限量提供1000份牛肉湯，民眾只要捐2張統一發票就免費品嘗，熱鬧可期。

這項活動由市府農業局、民政局、善化區公所承辦，市長黃偉哲上午出席記者會，市議員林志展、李文俊、陳碧玉、農業局長李建裕、民政局長姜琳煌、善化區長方澤心等人與會。

會場除揭曉六大主題，也公布11日活動當天只要捐出2張當月統一發票，即可免費品嘗牛肉湯，限量1000份，當天也提供民眾以50元銅板價，就可購買市價250元牛肉乾，黃偉哲也加碼150份，由原來50份增為200份。

黃偉哲說，台南除是科技重鎮，也是農業大縣（市），牛肉聞名全台，許多北部餐廳及老饕都指名要吃台南的溫體牛，市府每年都會舉辦牛肉文化節推廣，而善化更是台南牛肉湯的重要推手，希望讓更多朋友知道好吃的牛肉來自善化。

農業局指出，善化過去擁有規模最大的牛隻交易場所「牛墟」，目前則有提供新鮮國產溫體牛的肉品市場，日屠宰量約60頭牛，而全市目前肉牛場約55場、約4171頭牛隻，所有牛隻透過合格屠宰後，當天可直送清燙牛肉店家，讓消費者品嘗到最新鮮的口感。

方澤心表示，今年響應牛肉文化節活動推出微電影「善化好味道」，公所也自製「善化國產牛肉店家地圖」全攻略，讓民眾品嘗在地美味的牛肉湯。