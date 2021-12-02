儲備植物醫師為農民把關獲肯定 農委會明年擬擴大召募

農委會今年度「補助地方政府及基層農會聘用儲備植物醫師輔導農民示範計畫」擴大在全台46處農會、公所與試驗單位設置儲備植物醫師，提供正確診斷精準用藥，以達到農藥減半為目的，防檢局與台南區農改埸今天舉辦雲嘉南地區14位儲備植物醫師輔導成果發表會，農委會動植物防疫防疫局主祕柯榮輝表示，今年辦理成果相當好，農委會主委陳吉仲相當支持，明年預計再擴大召募46位儲備植物醫師，待預算通過，農會可視需求向防檢局提出申請，保障工作3年。

柯榮輝表示，植物醫師訓練後分派到各場域服務，提供病蟲害及時正確診斷，合理用藥以及作物栽培管理等，達到食品安全，讓外界知道植物醫師很重要，尤其是要達到農委會十年農藥減半最大的計畫，今年擴大辦理希望達到面的推動，各地安置的儲備植醫很認真受到肯定，在產業發展及食品安全上，植物醫師的推動有需要。

至於外界很關注農委會也力推的「植物醫師法」，柯榮輝說，法案已送到行政院審議，正積極和業界產業取得共識，未來會進行法條逐一審理，希望立法院委員也能支持，早日讓法案儘速通過。

台南區農改場場長楊宏瑛表示，「植物醫師制度」始於食安五環願景與農藥十年減半政策，植醫在基層第一線診所，從全方位角度協助農民解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症，以達到作物安全管理與精準用藥目標，植物醫生也肩負了「作物病蟲害整合性管理(IPM)」、「農藥實名制」等重點政策的宣導與推動，進而提升農民生產及消費者食的安全。

台南區農改場轄區雲嘉南計有13個鄉鎮市農會、公所加入聘請植醫的行列及1位駐該場之植醫，共有14位儲備植物醫師，從今年4月份開始服務，半年來在農改場各領域專家的輔導與協助，在專業技能上有著相當顯著的提升，收獲豐碩。

進駐在嘉義中埔農會的植醫劉偉誠是中興大學昆蟲系碩士，曾擔任研究助理，對於植醫相當有興趣，任職以來主要以輔導萊豆（皇帝豆）為主，後期因枝葉茂盛易生病蟲害，像是疽腐病，農民以往以「雞尾酒」法防治，就是混合2、3種藥劑，經過正確診斷並掌握防治時機，建議只用一種藥就達到防治效果，取得農民信賴。