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儲備植物醫師為農民把關獲肯定 農委會明年擬擴大召募

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農委會動植物防檢局和台南區農改場今天舉辦雲嘉南區14位儲備植物醫師輔導成果發表會。記者吳淑玲／攝影
農委會動植物防檢局和台南區農改場今天舉辦雲嘉南區14位儲備植物醫師輔導成果發表會。記者吳淑玲／攝影

農委會今年度「補助地方政府及基層農會聘用儲備植物醫師輔導農民示範計畫」擴大在全台46處農會、公所與試驗單位設置儲備植物醫師，提供正確診斷精準用藥，以達到農藥減半為目的，防檢局與台南區農改埸今天舉辦雲嘉南地區14位儲備植物醫師輔導成果發表會，農委會動植物防疫防疫局主祕柯榮輝表示，今年辦理成果相當好，農委會主委陳吉仲相當支持，明年預計再擴大召募46位儲備植物醫師，待預算通過，農會可視需求向防檢局提出申請，保障工作3年。

柯榮輝表示，植物醫師訓練後分派到各場域服務，提供病蟲害及時正確診斷，合理用藥以及作物栽培管理等，達到食品安全，讓外界知道植物醫師很重要，尤其是要達到農委會十年農藥減半最大的計畫，今年擴大辦理希望達到面的推動，各地安置的儲備植醫很認真受到肯定，在產業發展及食品安全上，植物醫師的推動有需要。

至於外界很關注農委會也力推的「植物醫師法」，柯榮輝說，法案已送到行政院審議，正積極和業界產業取得共識，未來會進行法條逐一審理，希望立法院委員也能支持，早日讓法案儘速通過。

台南區農改場場長楊宏瑛表示，「植物醫師制度」始於食安五環願景與農藥十年減半政策，植醫在基層第一線診所，從全方位角度協助農民解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症，以達到作物安全管理與精準用藥目標，植物醫生也肩負了「作物病蟲害整合性管理(IPM)」、「農藥實名制」等重點政策的宣導與推動，進而提升農民生產及消費者食的安全。

台南區農改場轄區雲嘉南計有13個鄉鎮市農會、公所加入聘請植醫的行列及1位駐該場之植醫，共有14位儲備植物醫師，從今年4月份開始服務，半年來在農改場各領域專家的輔導與協助，在專業技能上有著相當顯著的提升，收獲豐碩。

進駐在嘉義中埔農會的植醫劉偉誠是中興大學昆蟲系碩士，曾擔任研究助理，對於植醫相當有興趣，任職以來主要以輔導萊豆（皇帝豆）為主，後期因枝葉茂盛易生病蟲害，像是疽腐病，農民以往以「雞尾酒」法防治，就是混合2、3種藥劑，經過正確診斷並掌握防治時機，建議只用一種藥就達到防治效果，取得農民信賴。

台大植微系畢業的郭尚明進駐雲林縣莿桐鄉農會，以輔導花胡瓜（小黃瓜）為主，他說，主要目的是農藥減量及合理化施肥等建議，因成效不錯，共輔導農民13人，成案數16件，以往農民習慣找農藥行買藥，植物醫師是提供多一個管道，也期待「植物醫師法」早日通過。

農委會動植物防檢局和台南區農改場今天舉辦儲備植物醫師輔導成果發表會，也吸引許多農會總幹事前來參加，表達興趣。記者吳淑玲／攝影
農委會動植物防檢局和台南區農改場今天舉辦儲備植物醫師輔導成果發表會，也吸引許多農會總幹事前來參加，表達興趣。記者吳淑玲／攝影
派駐雲林莿桐農會的儲備植物醫師郭尚明（右）輔導農民診斷病蟲害，提供用藥防治建議。圖／郭尚明提供
派駐雲林莿桐農會的儲備植物醫師郭尚明（右）輔導農民診斷病蟲害，提供用藥防治建議。圖／郭尚明提供
派駐嘉義中埔農會的儲備植物醫師劉偉誠（右）輔導農民診斷病蟲害，提供用藥防治建議。圖／劉偉誠提供
派駐嘉義中埔農會的儲備植物醫師劉偉誠（右）輔導農民診斷病蟲害，提供用藥防治建議。圖／劉偉誠提供

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